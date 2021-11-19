СМИ рассказали об источнике пожара в квартире Марины Хлебниковой

На юго-западе Москвы сгорела двухуровневая квартира певицы Марины Хлебниковой. Очаг возгорания, согласно словам представителя экстренных служб города, находился в ее спальне. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Дознаватели установили место возгорания в квартире Хлебниковой — это спальня», — рассказал источник агентства.

По его словам, причина случившегося пока неизвестна. На месте происшествия работают специалисты из пожарно-испытательной лаборатории.

Врачи госпитализировали Марину Хлебникову с множественными ожогами. По сообщениям СМИ, у нее случилась шоковая истерика, поэтому медики были вынуждены ввести певицу в медикаментозную кому. Сейчас она находится в реанимации.

Как сообщил источник «360», в крови Марины Хлебниковой нашли алкоголь, подтверждения этому нет. Работавший с артисткой продюсер Дмитрий Чижов заявил, что он никогда не видел ее в нетрезвом состоянии. По его словам, певица не была зависима от алкоголя.