Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожара в собственной квартире, приходила в себя. Однако врачи ввели ее в медикаментозную кому из-за того, что от шока у нее случилась истерика. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На такой шаг медики пошли, поскольку от шока певица впала в истерику. По данным издания, Хлебникова получила ожоги 20-29% тела. Сильно пострадало ее лицо. Врачи узнали о личности пострадавшей только после того, как опросили ее родных.

У нее также сгорели волосы на голове, обгорели кисти рук. Хлебникова получила сильные ожоги живота, груди, бедер. Теlеgrаm-канал сообщил, что сейчас у певицы падает кровяное давление, она остается в реанимации.

Пожар в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой в Москве случился 18 ноября. Там также находились ее родители и дочь. Госпитализация понадобилась только певице. По неофициальным данным, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Также, по данным источника «360», в крови артистки обнаружены следы алкоголя. Однако продюсер Дмитрий Чижов, который работает с Хлебниковой, заявил, что она не страдает алкогольной зависимостью.