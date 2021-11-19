Певица Марина Хлебникова в крайне тяжелом состоянии находится в ожоговой реанимации в НИИ имени Склифосовского, куда ее доставили после пожара в квартире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным Telegram-канала «112», у Хлебниковой выявили 20% ожогов поверхности тела. Обожжены лицо, грудь и ноги.

Кроме того, по предварительной информации «112», врачи диагностировали у артистки ингаляционное поражение. В больницу она была доставлена в шоковом состоянии.

Источник «112» уточнил, что двумя днями она вернулась в Москву после гастролей.

Пожар произошел накануне в доме № 14 по улице Ратной. Помимо Хлебниковой, пострадал еще один человек. По данным источника «360», возгорание возникло в двухуровневой квартире Хлебниковой. Ее концертный директор не подтвердил и не опроверг эту информацию.