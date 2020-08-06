Алабай вырвал кусок мяса из ноги ребенка. Мать обвиняет хозяйку собаки, но и сама может оказаться виноватой

На днях произошло очередное нападение собаки на ребенка. В Саратовской области алабай серьезно ранил трехлетнего мальчика — вырвал кусок мяса из ноги. Тем не менее случай не столь однозначный. Почему, разбирается «360».

В Вольске, Саратовская область, 2 августа алабай напал на ребенка. Мать трехлетнего мальчика Евгения Конкина написала о произошедшем в сообществе города «ВКонтакте». Она заявила, что ребенок гулял по улице рядом с забором соседей, когда хозяйка собаки, желая отогнать детей от своей территории, спустила алабая с цепи.

У многих пользователей Сети возник вопрос о том, где была сама мать в момент нападения. Женщина рассказала, что ездила в город за подгузниками, а с детьми якобы сидела ее подруга.

«Они были в огороде, и он выбежал на улицу, чтоб позвать погулять девочку. А хозяйка собаки сама спустила его с цепи. Мой ребенок напугался и побежал, собака вырвалась из рук хозяйки и побежала за моим сыном. То, что произошло, вы сами видите», — написала она.

В комментариях хозяйка собаки сказала, что готова помогать семье всеми возможными способами и что ей очень жалко пострадавшего ребенка.

«Ответственности с себя не снимаю, в суде буду отвечать и помогать, чем могу», — добавила она.

При этом версия случившегося у нее другая: дети гуляли по ее двору вокруг цепного пса, из-за этого и случилась беда. По ее словам, свидетели подтвердят, что собака сидела на цепи за закрытой калиткой забора.

«Я в это время дома огурцы закручивала, а [ребенок] практически во двор ко мне зашел. А его так называемая мама не за памперсами ездила, а бухала со своей сестрой. Когда она поехала, она была пьяная в стельку. Ее дети всегда бегают беспризорные. Гулял ее ребенок в 300 метрах от дома с таким же маленьким мальчиком», — написала хозяйка алабая.

Кто виноват в этой ситуации, будет решать прокуратура. В вольском МВД «360» рассказали о том, что пока проходит проверка случившегося. Экспертиза показала, что пес не был бешеным, поэтому усыплять его, несмотря на требования жителей, не стали.

Все чаще нападают

В последнее время в России все чаще происходят нападения собак на людей. 4 июля в подмосковном Раменском алабай напал на мать с ребенком и отгрыз женщине руку. Травмы оказались настолько серьезными, что конечность пришлось ампутировать.

Хозяин-пенсионер не мог отогнать пса от женщины, спугнуть животное удалось только автомобилем. При этом соседи утверждают, что на алабая, который ходил по улицам без поводка и без присмотра, жаловались хозяину, но он это отрицает.

В Северной Осетии алабай загрыз хозяина — он сорвался с цепи и искусал пенсионера. Мужчина скончался от полученных травм в больнице.

При этом собаководы и кинологи уверены, что алабаи — неагрессивная порода, хотя и выглядят устрашающе. В нормальном состоянии они спокойны и малоподвижны, легко обучаются и обычно не обращают внимания на людей не на своей территории.

Тем не менее изначально алабаи защитники, а не домашние питомцы, и в руках невнимательного хозяина без должной дрессировки могут оказаться опасными для людей.