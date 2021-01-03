Собаки загрызли 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке

В дворе жилого дома в подмосковной Ивантеевке собаки насмерть загрызли 11-летнего мальчика. Обстоятельства происшествия уточняют.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«2 января в полицию поступила информация, что в городе Ивантеевка по улице Новоселки во дворе жилого дома собаки насмерть загрызли мальчика 2009 года рождения. По предварительным данным, у хозяйки дома, где произошла трагедия, проживали немецкие овчарки и алабаи», — сказал собеседник агентства.

Факт гибели ребенка подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Подробности не уточнялись.

В Уфе две бойцовские собаки загрызли 24-летнего мужчину. Хозяин часто применял методы агрессивной дрессировки и употреблял алкоголь.