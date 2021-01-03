Следком завел уголовное дело после гибели мальчика в Ивантеевке

На сайте ведомства сообщается, что вечером 2 января 2021 года на территории частного домовладений в Ивантеевке было обнаружено тело ребенка с укушенными ранами тела. По предварительным данным, мальчик находился в гостях у заводчиков вместе с родителями.

«В момент, когда взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе, где одна из собак причинила ему укушенные раны. От полученных повреждений мальчик скончался на месте», — сообщил Следком.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу.