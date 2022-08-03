Россиянам не грозит ответственность за использование VPN. Бояться надо не наказания, а мошенников

Сенатор Андрей Клишас заявил, что в России не будут запрещать VPN-сервисы. За их использование не предусмотрена ни административная, ни уголовная ответственность. Однако россиян предупредили, что такие приложения могут угрожать безопасности персональных данных.

Депутат Государственной думы Мария Бутина в эфире шоу Владимира Соловьева предложила ввести уголовную ответственность для родителей, чьи дети будут использовать VPN в случае блокировки YouTube.

Позднее на это высказывание отреагировал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он заявил, что введение в России наказания за использование VPN-сервисов не обсуждается. В интервью РБК он объяснил, что любая ответственность должна быть четко прописана в законе, в России такой нормы нет и не планируется.

Можно ли пользоваться VPN?

Использование VPN-сервисов в России не запрещено, законодательство страны не предусматривает никакой ответственности для людей, которые устанавливают подобные решения для выхода в интернет.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко объяснил «360», что использование VPN не нарушает российское законодательство, так как под запретом только распространение определенной информации, которая внесена в соответствующий список.

У нас в стране запрещено распространение некоторого контента. На это есть Роскомнадзор — специальная служба, которая занимается тем, чтобы запрещенные экстремистские, террористические сайты не функционировали Александр Ющенко.

Ющенко добавил, что также в России работают над тем, чтобы недобросовестных сервисов, которые предоставляют доступ к запрещенным материалам, стало меньше. А призывы наказывать россиян за использование VPN-сервисов парламентарий назвал бредом.

«Нельзя создать вакуум, который ничем не заполнится. В данном случае пользоваться или нет VРN-сервисами — это дело лично каждого. Мне кажется, что предлагать всякую чушь несусветную, тем более депутату Госдумы, — это просто некорректно. А то давайте мы будем сажать за то, что люди воздухом дышат. Это же бред», — подчеркнул он.

При этом эксперты предупреждают о том, что пользоваться VPN-сервисами может быть небезопасно, так как недобросовестные поставщики услуг могут злоупотреблять персональными данными. Особенно россиянам не советуют использовать VPN при входе в банковские приложения, а также при совершении покупок, так как сервис может скомпрометировать платежные данные клиента.

Почему блокируют VPN-сервисы?

В России действительно идет борьба с недобросовестными VPN-сервисами, которые нарушают российское законодательство и предоставляют доступ к запрещенным ресурсам или злоупотребляют данными пользователей.

Александр Ющенко подчеркнул, что РКН, как надзорное ведомство, следит за тем, чтобы сервисы и приложения не нарушали российское законодательство, а если это происходит, предпринимает необходимые меры. Иностранным провайдерам VPN предлагают внести в черный список сайты, признанные в России экстремистскими. Если сервис отказывается выполнять требования, его могут заблокировать.

«Роскомнадзор определенные действия предпринимает [, чтобы ограничить использование недобросовестных VPN-сервисов], но здесь запретами ничего не решить. Необходимо решать вопрос о создании привлекательной среды, которая будет занимать нишу. Любой вакуум должен чем-то заполняться», — объяснил он.

Например, в начале июня Роскомнадзор (РКН) сообщил о блокировке Proton VPN и некоторых других сервисов, так как закон «О связи» предполагает возможность ограничивать доступ к сервисам и приложениям, если они помогают получать доступ к запрещенной в РФ информации.

При этом эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, консультант в администрации президента РФ Артем Геллер подчеркнул в беседе с «360», что попытки запретить или ограничить VPN-сервисы несостоятельны.

Запретить VPN практически невозможно — это технология, а не какой-то конкретный сервис. VPN может создать любой человек, для этого даже не нужно обладать какими-то специальными знаниями. Так что это борьба с ветряными мельницами Артем Геллер.

В том числе, добавил Геллер, нужно помнить и о наличии добросовестных сервисов и приложений, которые предоставляют услуги VPN.

«Можно залатать дыры, блокируя самых злостных нарушителей, но надо понимать, что есть добросовестные легальные VPN-сервисы, которые берегут данные своих клиентов, переживают за это и являются хорошим сервисом. Это как с блокировкой сайтов или отдельных страниц с нелегальным контентом — примерно такая же борьба: сложная, иногда кажется, что бессмысленная, но иногда приносящая результаты», — заключил Геллер.