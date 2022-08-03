Введение ответственности за использование VPN в России опровергли

В России нет ответственности за использование VPN-сервисов, и вопрос о ее введении не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сенатор сообщил в своем Telegram-канале.

Там же он опубликовал новость о том, что депутат Госдумы Мария Бутина предложила ввести уголовную ответственность для родителей детей, которые будут использовать VPN в случае блокировки YouTube. Об этом она заявила в шоу Владимира Соловьева.

Клишас отреагировал на эти высказывания, напомнив, что за использование VPN россиянам ответственность не грозит.

«Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается», — подчеркнул он.

Ранее Клишас уже говорил о том, что в России не планируется вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов, которые позволяют обходить блокировку сайтов или приложений.

«Когда речь идет об ответственности, она должна быть четко и совершенно прописана в законе. Такой ответственности в законе нет для граждан», — пояснил сенатор в интервью РБК.