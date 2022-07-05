Россиян предупредили об опасности использования сервисов VPN

Сервисы VPN переживают бум популярности в России. Однако и количество неприятных случаев, связанных с их использованием, растет. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Россияне чаще всего переживают за безопасность личных данных на смартфонах, но VPN-сервисы несут угрозу и для персональных компьютеров.

В беседе с агентством «Прайм» Кашкин призвал не прибегать к VPN при входе в банковские приложения и при покупках. Дело в том, что когда такой сервис включен, то некоторая информация, среди которых IP-адрес, IP-адрес веб-сайта, время подключения и объем переданных данных, передается третьим лицам.

Система может заразиться вирусами, если не использовать средства для защиты компьютера, предупредил специалист. Чтобы проверить уровень конфиденциальности при использовании сервисов VPN, он рекомендовал найти данные о своем IP-адресе в Сети.

«Например, чтобы узнать свой IP-адрес, введите в поисковой системе „Яндекс“ запрос „мой ip“ или воспользуйтесь сторонними сервисами. Вам покажут не только сам адрес, но и расположение, определяемое по IP-адресу», — объяснил Кашкин.

Российские пользователи уделяют недостаточно внимания безопасности и цифровой гигиене своих гаджетов, считает директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский. Он отметил необходимость регулярно обновлять антивирус и не хранить на смартфоне документы и пароли.