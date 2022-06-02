Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton и других VPN-сервисов

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования начал блокировку VPN-сервисов, объявили в Роскомнадзоре. Так ведомство ответило на вопрос о сбоях в работе Proton, сообщили «Известия».

«Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой», — объяснили в пресс-службе.

На территории России будет ограничена работа VPN-сервисов, нарушающих законодательство. Специалисты уже работают над этим.

На проблемы в работе сервиса пожаловались пользовали Proton. В компании заявили, что это происходит не по их вине и может быть связано с действиями властей. Кроме того, сам Роскомнадзор объявил об удалении из Google Play приложения Tor Browser.

Специалист по информационной безопасности Евгений Кашкин ранее рассказал о рисках использования VРN-сервисов, особенно бесплатных. Один из них – утечка данных. Осенью прошлого года данные 45 миллионов пользователей попали в открытый доступ, в том числе жителей России.