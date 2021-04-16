Россиянка сказала про отравление ребенка конфетой с метадоном. Фейков много, но дети становятся жертвами наркоманов

В Санкт-Петербурге очередной случай отравления ребенка конфетами с наркотиками. Несмотря на то, что байки о наркоманах, подсовывающих детям метадон, существуют давно и обычно не подтверждаются, на этот раз симптомы и правда похожи на действие этого вещества.

Во вторник, 13 апреля, семилетнюю воспитанницу одного из петербургских детских садов срочно госпитализировали с острым отравлением, предположительно, наркотическими веществами. Накануне в садике у одного из детей был день рождения — именинник принес конфеты.

Одну из этих конфет девочка принесла домой и съела уже при маме. Женщина рассказала изданию Life о том, что видела, как дочь разворачивала сладость и делилась с братьями. Потом девочка стала жаловаться на плохое самочувствие: боль в животе и головокружение.

Затем она и вовсе перестала дышать и реагировать на раздражители — об этом женщине рассказал уже взволнованный старший ребенок, добавивший, что девочка посинела.

Метадон в конфетах

Главное подозрение семьи пало на злополучную конфету, принесенную девочкой из детского сада. Тем более что источники ТАСС в экстренных случаях подтвердили, что ребенка забрали из дома на скорой «с острым пероральным отравлением метадоном в тяжелом состоянии».

«Кроме варианта в саду, что она съела там конфетку, ничего мне дочь не рассказывала. Но подозрения, как я поняла, больше на моего старшего сына были, потому что он учится в школе и, как мне объяснили, сейчас такое время, что в школе больше вероятность того, что он мог принести, не зная даже об этом», — добавила мама пострадавшей девочки.

Днем 16 апреля, более двух дней спустя, девочка пришла в сознание и начала самостоятельно дышать, об этом сообщило издание Gazeta Spb. Но врачи считают, что бороться за здоровье ребенка придется еще долго. Из-за отравления наркотическим веществом нужно внимательно наблюдать за состоянием пострадавшей.

Проверка, по словам мамы девочки, показала, что у членов семьи нет никаких признаков употребления наркотиков. Инспекция по делам несовершеннолетних тоже никаких странностей или нарушений за семьей не заметила. В МВД же «360» заявили, что пока рано делать вывод о том, что отравление произошло именно из-за конфет, принесенных из детского сада, так как у других детей проблем не возникло. Следователи начали разбираться в деле.

«Мы проводим проверку, выясняем обстоятельства. Конфеты тут вроде бы ни при чем, мы устанавливаем обстоятельства, поэтому категорично нельзя говорить», — сказал старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу по связям со СМИ полковник юстиции Сергей Капитонов.

В детском саду ситуацию комментировать отказались.

Старая история

Ранее главный нарколог России Евгений Брюн говорил о том, что симптомами отравления метадоном являются угнетение дыхательной и сердечно-сосудистой систем — как раз такие и были у пострадавшей девочки из Санкт-Петербурга. Однако в том, что кто-то стал бы «запаивать» метадон в конфеты, Брюн сильно сомневается. Хотя то, что дети могут стать жертвами наркозависимых, очевидно.

Только в таких случаях злоумышленники, по мнению нарколога, пользуются существенно более легкими способами приобщения детей к наркопотреблению. Достаточно предложить им попробовать легкие наркотики, «эксплуатируя познавательный инстинкт детей». После этого может возникнуть привыкание, тогда наркоманы получат то, чего и добивались: новых потребителей и рынок сбыта.

Тем не менее история об «отравленных наркотиками конфетах» бытует уже давно. Каждый год в мессенджерах и социальных сетях появляются сообщения бдительных родителей о том, что кто-то раздает или даже продает зловредные сладости, которые могут погубить ребенка. Байка стремительно распространяется, а того, кто запустил слух о «наркотических угощениях» в конкретной школе, дворе или городе, найти не удается.

Однако практически каждый раз ни администрации учебных заведений, ни правоохранители подтверждений опасениям родителей не находят. В 2017 году МВД даже выпускало официальное заявление о том, что силовики проводили проверку по факту жалоб на распространение нового вида наркотиков под видом конфет и жвачек и доказательств не нашли.

В ведомстве отмечали, что аналогичные слухи распространялись в Сети и с 2014 по 2016 год. Однако остановить массовую панику в родительском сообществе не удается до сих пор. Сейчас в очередной раз начинается бум новостей о конфетах с наркотиками — сначала в Ленобласти запрещенными веществами отравился ребенок, но оказалось, что дело не в конфетах, а, вероятно, в наркозависимом родственнике.

Затем стали появляться новости о том, что там же, недалеко от Санкт-Петербурга, детей отравили конфетами с запрещенными веществами. В ряде случаев, в том числе и в последнем упомянутом, как объяснил главный нарколог России, отравления, которые списывают на метадон в конфетах, не соответствуют клинической картине.