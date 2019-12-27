Новости о «конфетах с наркотиками» вернулись в Россию. Опасность и правда есть?

СМИ написали о том, как в России дети отравились конфетами с наркотиками. Злодеи якобы подсунули им запрещенные вещества под видом сладостей. Но на деле это не похоже на отравление метадоном, о котором писали в Сети, а самой байке не первый год.

В минувший вторник три 12-летние девочки и пять мальчиков из деревни Гарболово Ленинградской области попали в больницу с жалобами на головную боль. У детей были расширенные зрачки и учащенное сердцебиение. Некий источник, чье мнение не является официальным заключением, сказал сайту «78.ru», что в организм детей попал метадон или вещество, похожее на него. Информацию про наркотик дал и Telegram-канал Mash, который пообщался с девочкой, которая якобы тоже съела одну конфету с веществом. По словам ребенка, другие ребята съели больше, чем одну конфету, после чего им стало плохо.

Сайт «Медуза» связался с собственным источником в правоохранительных органах, который тоже заявил, что экспресс-тест якобы показал присутствие наркотика в организме детей.

Следователи, работающие по Ленинградской области, продолжают проверку в Гарболово. В сообщении пресс-службы нет ни слова про наркотики, а лишь уточняется, что все пострадавшие дети — ученики шестого класса. Правоохранители работают в учебном учреждении, где учились школьники, и опрашивают граждан.

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В то же время в администрации Всеволожского района, где находится деревня Гарболово, рассказали сайту 47news, что дети действительно отравились после того, как съели конфеты с жидкой начинкой. Причем хуже было тем, кто съел две штуки. Сайт также отметил, что, по данным следствия, сладость накануне купил один из учеников школы в местном магазине «Радуга» и угостил других ребят.

Конфеты, которые купил школьник, привозят каждую неделю в этот магазин, причем они пользуются спросом.

«Мой ребенок вчера их ел. Я тоже. С нами все в порядке. Знаю только, что одного из детей в школе стало рвать», — сказала 47news хозяйка магазина «Радуга». Женщина добавила, что не стоит единственными подозреваемыми делать конфеты в ее магазине, так как виноват может быть и снюс. По ее словам, в 2019 году на детской дискотеке в честь окончания первой четверти дети «наелись» табачного изделия и им было плохо. По этому случаю шум поднимать не стали, добавила предпринимательница.

Истории не первый год

В истории с наркотиками в конфетах нужно понимать, что в разные годы в СМИ появлялась информация о случаях, когда дети ели сладости, а потом мучились якобы с наркотическим отравлением. Однако официально именно эта причинно-следственная связь каждый раз опровергалась.

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Информацию чаще распространяют родители, беспокоящиеся о благосостоянии собственных детей. В декабре сайт TJ писал, что мамы и папы из разных регионов России пустили слух о распространении «наркотических конфет» в школах. Легенда дошла до жителей Санкт-Петербурга, Смоленска, Липецка, Казани, Омска, Новосибирска, Улан-Удэ, Иркутска, Екатеринбурга, Гомеля, Ярославля, Костромы и Пензы.

К примеру, в Липецке местная полиция заявила, что не получала сообщений о распространении конфет с наркотиками, а в мэрии города подчеркнули, что информация в родительских чатах о сладостях с запрещенными веществами — фейк. А смоленских родителей, посеявших панику, заверили в администрации разных школ, что никаких прецедентов с наркотическими конфетами не было.

Новосибирские родители пошли еще дальше, распространив следующую легенду — дескать в школе в Тогучине нашли два килограмма конфет с китайскими наркотиками, которые очень опасны. Не поверите — у детей якобы могли посыпаться кости через полгода после приема вещества. Директриса школы № 2 Тогучина Елена Ситникова однозначно заявила, что информация о наркотиках в конфетах ложная.

В соцсетях иногда появляются вот такие фотографии, а те, кто выкладывают снимки, утверждают, что внутри конфет «синтетические наркотики».

Похожее объявление появилось в Казани и Магнитогорске, однако с запрещенными веществами эти случаи связаны не были. Например, в первом городе местная жительница таким образом поблагодарила рабочих за хорошо выполненный ремонт в доме.

В России легенда о наркотических конфетах появилась как минимум в октябре 2014 года. Якутское издание вбросило информацию, что в родительских чатах начались обсуждения неких сладостей, которые распространяют в школе. Тогда речь шла о жвачке с Винни-Пухом на обертке, в которой якобы находился героин.

Источник фото: архивная версия страницы сайта «Якутия.Инфо»

В 2016-м «кипиш» поднял начальник управления образования подмосковного города Краснознаменск Виктор Грищенко, разослав в школы письма с предупреждением — якобы в российских городах детям предлагают яркие жвачки с Винни-Пухом на упаковках, внутри которых «наркотические вещества, которые могут вызвать мгновенное привыкание». Впоследствии Грищенко признался, что нашел информацию о наркотических конфетах в интернете.

«Глупая сказка»

Главный нарколог России Евгений Брюн по просьбе «360» оценил, мог ли метадон содержаться в конфетах, а также объяснил, почему клиническая картина случая в Ленинградской области совершенно не похожа на метадон.

Клиническая картина отравления не похожа на метадон. Метадон угнетает дыхание — они бы померли от остановки сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Если это подросток, который раньше ничего из опиатов не принимал — конечно, смерть. Другого исхода нет Евгений Брюн главный нарколог России.

Брюн отметил, что в этом случае дети явно что-то скрывают.

Главный нарколог России связал подобные заявления о наркотических конфетах со страхами у родителей. «Я 30 с лишним лет работаю с наркоманами, такие глупости мне не попадались», — сказал Брюн, отметив, что нет смысла приобщать детей к наркотикам таким сложным способом. Все-таки дети любопытные, злоумышленникам достаточно предложить попробовать легкие наркотики, стимуляторы или экстази, «эксплуатируя познавательный инстинкт детей». А такая сложность как «запаивать» вещества в конфеты просто не нужна.

Приобщать детей к наркотикам — святая для них (наркоманов — прим.ред.) обязанность. Им нужны потребители, рынки сбыта. Это они делают совершенно точно. Но в деревне? Конфеты в магазине? Бред Евгений Брюн главный нарколог России.

Источник фото: Pixabay

«Никому это не нужно»

Руководитель программы «Новая наркополитика» Лев Левинсон подчеркнул, что в конфеты наркотики не подмешивают. Это миф, похожий на другую байку, о которой говорили после Великой Отечественной войны.

После войны, 50-е годы: врачи убийцы, отравленная вода в водопроводе, отравленные колодцы. То есть существует какой-то тайный враг, который занимается тем, что из ненависти к населению травит всех. Это отвлекает внимание от реальных проблем Лев Левинсон.

Метадон к этой истории приплели, по словам Левинсона, из-за проблемности самого препарата. Специалист объяснил, что есть мнение, дескать метадон помогает в преодолении наркотической зависимости. Его действительно применяют на Западе для лечения наркомании, однако в России он запрещен как лекарственное средство.

«Я слышал, что запускались новости, которые не соответствовали действительности. Чтобы были наркотики в конфетах? Никому это не нужно, это понятно. Просто все непонятное и необъяснимое — оно людей выводит из спокойного состояния. <…> Это все глупая сказка. Для чего запущенная? Просто такой способ привлечь внимание», — заключил Левинсон.