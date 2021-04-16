Источник: девочка съела конфету с метадоном из детсада в Петербурге и попала в больницу

Семилетняя девочка получила тяжелейшее отравление метадоном после того, как съела конфету, которую ей дали в детском саду. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка привезли в тяжелом состоянии в больницу из дома на улице Софийской. Врачи диагностировали отравление метадоном. 15 апреля о случившемся сообщили в полицию. Правоохранители выяснили, что в детском саду №38 ей дали конфету, которую она решила съесть вечером. После этого ребенка пришлось экстренно вести в больницу.

Сейчас врачи борются за ее жизнь. В полиции отметили, что девочка растет в полной семье. На учете ее родители не состоят.

В начале марта из квартиры на юго-западе Москвы в больницу привезли трехлетнего мальчика с острым отравлением наркотическим веществом. Тогда телеканал РЕН ТВ сообщил, что ребенок нашел гашиш, который несколько лет назад его отец спрятал в шкафу, и съел его. Мужчина забыл про наркотики.