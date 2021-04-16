Детский сад в Петербурге проверят после сообщений о «конфете с метадоном»

Обстоятельства и причины тяжелого отравления девочки в одном из детских садов Санкт-Петербурга выясняют сотрудники ГСУ СК РФ. Ранее в СМИ появилась информация, что там ребенка угостили конфетой с метадоном. Однако другие дети тоже ели сладости и не пострадали, отметил представитель ведомства Сергей Капитонов в беседе с «360».

«Идет доследственная проверка. Конфеты вроде как ни при чем. Их ели все дети. Категорично говорить о том, что [виноваты именно сладости,] нельзя», — подчеркнул он.

Капитонов уточнил, что девочка попала в больницу еще во вторник, 13 апреля. Пока она находится под наблюдением врачей. После завершения проверки следователи примут процессуальное решение.

В самом детском саду №38, где, по предварительным данным, отравился семилетний ребенок, от комментариев отказались. По данным источника «360» в правоохранительных органах, конфету девочке дали в садике днем, но она съела ее уже дома, после этого родители вызвали дочери скорую помощь.

В случившемся разбирается и прокуратура Фрунзенского района. Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить не только работу детсада, но и семью девочки — выяснить, в каких условиях она жила, чем занимаются ее родители. По итогам будет решен вопрос о возможных мерах прокурорского реагирования.