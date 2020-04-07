Отмены ЕГЭ не будет. Смогут ли школьники подготовится во время самоизоляции?

В 2020 году ЕГЭ отменять не будут. Учебный год для выпускников могут продлить до 8 июня. В этот день в российских школах проведут первые итоговые экзамены. Готовиться к ним придется дистанционно. «360» рассказывает, как детям справиться с этим испытанием.

В Минпросвещения решили не отменять сдачу Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса. А вот учебный год 11-классников могут продлить до 8 июня, когда в России пройдут первые ЕГЭ. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов во время онлайн-конференции 7 апреля.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения Единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — сказал министр.

Такое заявление Кравцов сделал после того, как первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение ЕГЭ.

В России открыты горячие линии по вопросам организации и подготовки и дистанционному обучению. Но сейчас все зависит от совместных усилий детей, родителей и педагогов, убеждена председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В целом учителя ответственно отнеслись к новшествам. Некоторые даже звонят ученикам, у которых нет интернета, объясняют сложные моменты по предметам, интересуются, как у детей дела.

«Самое главное, чтобы педагоги были на связи с ребятами. Чтобы ребенок мог обратиться к учителю. Мы сравнивали школы. Где-то педагог подошел со всей ответственностью, знает, во сколько на связь выходить, чувствует поддержку учителя. А в другой родители жаловались. Мы проверили — факты подтвердились. Просто дистанционно раздали задания, и ребенок их за три минуты выполнил», — пояснила она «360».

Тройной стресс

Успех подготовки к ЕГЭ зависит от самих учеников и материальной базы, которую обеспечит Минпросвещения, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Но сейчас все это работает не вполне эффективно, что отмечают как школьники с родителями, так и сами учителя.

По мнению парламентария, выпускники, которые в этом году будут сдавать ЕГЭ, испытают тройной стресс. Волнение на самом экзамене усугубится стрессом из-за самоизоляции, потери темпов учебы и подготовки к аттестации.

«Темп, который был потерян, его, к сожалению, наверстать будет трудно. Мне кажется, ЕГЭ все-таки проводить нужно позже. Я не раз предлагал перенести их на август, корректируя при этом график приема в вузы. Ничего страшного, лучше сейчас отработать. А в сентябре сделать им бархатный сезон — месяц выходных», — заключил Чернышов.

Все условия для подготовки

Учитель русского языка и литературы московской школы № 123 Юлия Михалева считает, что у детей есть все условия для подготовки. При помощи Zoom и Skype им проводят видеоуроки и тренинги, задают цифровые домашние задания, тесты и так далее. А при отсутствии отвлекающих из-за самоизоляции занятий школьники могут полностью погрузиться в самоподготовку.

«Раньше очень часто мы слышали от детей, что им, наоборот, не хватает времени на отработку материала в спокойной обстановке. Сумасшедший ритм выпускных классов просто не оставляет им ни минуты отдыха: уроки, курсы, прослушивания весной — у нас театральная школа, кружки, танцы, домашние дела, — и так каждый день», — добавила учитель.

По многим предметам в 11 классе уже не проходят ничего нового. Весь год дети повторяют пройденное, систематизируют знания и восполняют пробелы в знаниях. Если ученик стабильно хорошо занимался с пятого по 10–11 класс, то затруднений сейчас у него не возникнет.

«Была уже написана тренировочная работа в формате ЕГЭ, мы отработали вопросы и задания, где были сложности. Ученики задают мне вопросы, просят разобрать с ними определенные задания из ЕГЭ. Я готовлю теоретический материал, объясняю еще раз, прикрепляю тестовые задания на отработку этой темы. Такая четко выстроенная система не дает расслабиться ни мне, ни им. Результат должен быть как минимум хорошим», — уверена Михалева.

Самоподготовка и дисциплина

80% любой подготовки к ЕГЭ заключаются в самостоятельной работе — повторении пройденного и решении тестовых заданий, согласен председатель Совета молодых педагогов Приморского района Санкт-Петербурга Александр Ломов.

«Сейчас существует огромное количество онлайн-ресурсов. Начиная от „Незнайки“ или „Решу ЕГЭ“, заканчивая новыми, которые только сейчас появляются. Особой проблемы здесь нет. В любом случае, если понадобится какая-то консультация со стороны преподавателя, современные средства связи могут ее обеспечить», — добавил Ломов.

До того как школы ушли на дистанционное обучение, напомнил Ломов, там провели несколько пробных экзаменов. В частности, по его предмету — истории, средний балл составил 72–75. Сейчас, по мнению педагога, уровень подготовки должен вырасти. Дети меньше отвлекаются на предметы, по которым экзаменов нет, и могут подтянуть знания по оставшимся дисциплинам.