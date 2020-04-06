Дистанционка для подмосковных школьников продолжается. Ответы на главные вопросы

Школьники Московской области 6 апреля вернулись к урокам после каникул. Власти региона продлили выходные до 1 мая, поэтому дети продолжат осваивать школьную программу дома. О том, как будет проходить обучение во время самоизоляции, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина.

Как будет работать дистанционное обучение?

Ирина Каклюгина рассказала, что для всех участников образовательного процесса существует «единая точка входа» — Школьный портал. У каждого ребенка там есть личный кабинет, в котором он видит свое расписание. Формат работы с учениками выбирают сами преподаватели. В первом случае, учитель общается с детьми лицом к лицу — через Skype, Zoom и другие платформы.

Во втором случае — ребенок получает ссылку на записанный урок с комментариями. Смотрит ролик, читает параграф и потом делает домашнее задание там же, на платформе дистанционного обучения, и учитель в своем личном кабинете контролирует, как ребенок сделал домашнее задание. Учитель может использовать несколько платформ с контентом Ирина Каклюгина

Каклюгина отметила, что в Министерстве знают о проблемах с доступом в Школьный портал, с которыми сталкиваются некоторые ученики. Их оперативно устраняют и решают, но если перебои продолжатся, то для дистанционного обучения существует альтернатива. Сейчас идет настройка платформы, которую используют как ученики, так и преподаватели. Каклюгина отметила, что эта неделя будет самой сложной.

«Я прошу родителей и детей отнестись к ситуации с терпением и пониманием. Мы впервые оказались в такой ситуации. Прошу отнестись с пониманием — у нас все получится и все будет хорошо», — подчеркнула она.

Будут ли экзамены?

Ирина Каклюгина подчеркнула, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) во время дистанционного обучения проводить не будут. По информации федерального Министерства образования, планируется провести проверочные работы в мае — после открытия школ.

Даже если все системы у нас отключатся и интернет «ляжет», у нас у каждого дома есть учебник и домашние задания, которые необходимо выполнять. Пусть дети не расслабляются и понимают, что экзамены у нас будут Ирина Каклюгина

Каклюгина подчеркнула, что никто не планирует отменять ЕГЭ и ОГЭ для учеников 11 и 9 классов. Эти экзамены переносятся на две недели — ЕГЭ запланировано на 8 июня, ОГЭ — на 9 июня. Министр образования Московской области посоветовала во время самоизоляции потратить время с пользой, и как следует подготовиться к экзаменам.

«Я рекомендую воспользоваться федеральным сайтом ФИПИ, где размещен открытый банк заданий по всем предметам, которые входят в перечень дисциплин ЕГЭ. Там в режиме онлайн можно самого себя проверить совершенно бесплатно», — рассказала Каклюгина.

Как сдавать физкультуру, музыку и рисование?

Многие родители и школьники беспокоятся по поводу аттестации по некоторым предметам. У них возникли вопросы, как педагоги будут принимать пограничные аттестации по таким дисциплинам, как физкультура, музыка или рисование. Ирина Каклюгина гарантировала, что эти предметы сдадут все без исключения ученики — губернатор Московской области Андрей Воробьев уже попросил аттестовать всех школьников во время дистанционного обучения.

Четвертую четверть продлят на лето?

Министр образования Московской области рассказала, что продление учебного года пока не рассматривают. Каклюгина подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в регионе и стране может измениться в любой момент — как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому в Министерстве готовы к любому развитию событий.

Останутся ли элементы дистанционного обучения в школе?

Школы Московской области продолжат использовать элементы дистанционного обучения и после того, как пандемия коронавируса завершится. Ирина Каклюгина отметила, что это — уникальный опыт, который сейчас получают образовательные учреждения. От него нельзя будет отказаться в дальнейшем.

Есть дети, которые учатся на дому или по болезни пропускают занятия, как и учителя. Система дистанционного обучения, на мой взгляд, будет и должна использоваться в нашей обычной жизни, чтобы не было детей, «выпадающих» из системы образования по разным причинам Ирина Каклюгина

Можно ли детям собираться дома?

Ирина Каклюгина посоветовала родителям не допускать очного общения детей со своими сверстниками, пока не пропадет угроза заражения коронавирусом.

«Это неправильно. Я настоятельно рекомендую не делать этого. Мы все находимся на самоизоляции, и дети тоже», — подчеркнула она.

Поводом для встречи не является и день рождения ребенка. Друзья и одноклассники не должны приходить к нему в гости на праздник — они могут поздравить его по телефону или в социальных сетях. Кроме того, в школьных чатах сейчас появилась новая традиция: детей, день рождения которых выпадает на период самоизоляции, другие ученики поздравляют с помощью видеороликов. Каклюгина пояснила, что это можно организовать через родительский чат.

Разблокируют ли социальные карты?

На время самоизоляции школьникам и студентам отменили бесплатный проезд в общественном транспорте. Ирина Каклюгина отметила, что это — временная мера. Проездные снова заработают, когда исчезнет риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Это сделали, чтобы не было соблазнов и студенты вместо учебы на катались по кинотеатрам. Как только режим самоизоляции прекратится, все карты обратно заработают», — пояснила она.

Как быть, если не с кем оставить ребенка дома?

Президент определил перечень людей, которые должны продолжать работу, несмотря на режим самоизоляции. Прежде всего, это работники жизнеобеспечивающий отрасли: врачи, полицейские, сотрудники системы ЖКХ, а также люди, которые занимаются реализацией продуктов питания и товаров первой необходимости.

Если у них нет возможности оставить ребенка дома, они могут отвести его в специальную дежурную группу. Они работают в детских садах и начальных школах — родители могут привести туда ребенка и оставить до вечера.

Каклюгина отметила, что обычно вопрос о необходимости создания такой группы решают на уровне учебного заведения. Если возникнут проблемы и классный руководитель не прислушается к родителям, им стоит обратиться к директору. Если же и в этом случае ситуация не прояснится, им следует позвонить на горячую линию в Министерство образования.

Кто и когда получит продуктовые наборы?

Министр образования Московской области рассказала, что в регионе нет единых продуктовых наборов. Их состав определяет глава каждого муниципалитета. Получить такие наборы могут те ученики, которые бесплатно питаются в школе. Перечень льготников определяется на уровне каждого городского округа.

«Набор — это компенсация за школьное питание, он не является его полноценной заменой», — подчеркнула Каклюгина.

Она рассказала, что за первую половину месяца продуктовые наборы получили уже более чем две трети школьников. Остальным планируется раздать продукты до конца текущей недели. Однако из-за того, что власти региона продлили режим самоизоляции до 1 мая, все школьники льготной категории получат еще один продуктовый набор — за оставшиеся учебные дни месяца.

Их начнут выдавать с 13 апреля и продолжат до конца месяца. Единого дня выдачи для всех не будет, чтобы не создавать массовых сборищ. Дату и график выдачи определят отдельно в каждой школе, и через классных руководителей сообщат родителям. Они должны будут в указанное время прийти в школу и забрать продукты.