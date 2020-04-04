Академик рассказал о плюсах дистанционного обучения школьников

Заслуженный учитель РФ и академик РАО Евгений Ямбург рассказал о плюсах онлайн-обучения для школьников. Оказалась, что такая система действует уже достаточно давно и в ней все «нормально».

Российские школы и колледжи возобновят после каникул работу, но в новом формате — дистанционном. При этом студенты вузов учатся так уже несколько недель.

«Есть электронные уроки, например, на ресурсе „Наши достижения“. Обучение не прекращается. Ученики через платформы связываются с учителями, задают вопросы. Работают университетские школы. Профессора читают лекции. Всем нравится, дети очень довольны», — рассказал он в интервью журналу «ПолитЭксперт».

Он отметил, что дистанционно проводятся и классные часы, и даже конференции. Ямбург привел в пример конкурс, на котором школьники по ролям читали рассказы А. П. Чехова, А. С. Пушкина.

«Ситуация с коронавирусом, конечно, скажется на формате дальнейшего обучения. Дети получили доступ к „Дистанту“. Этот урок, тяжелый урок, даром не пройдет. Все изменится», — уверен учитель, добавив, что наработки пригодятся для будущего развития удаленного обучения.

«Помимо содержательных знаний, ученики получают еще и потрясающую компетенцию работать на удаленке. Двадцать первый век, как-никак. Многим придется это делать в будущем», — заключил Ямбург.