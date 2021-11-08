Киберспорт стал источником больших денег. Откуда они берутся?

Российско-украинская киберкоманда Natus Vincere выиграла главный турнир по CS: GO — PGL Major Stockholm. За победу участники получили миллион долларов. Эксперты в области киберспорта рассказали «360», откуда в этой сфере берутся деньги и сколько в среднем зарабатывают киберспортсмены.

Победа на PGL Major Stockholm

Команда, состоящая из россиян и украинцев, одержала победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 со счетом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Призовой фонд соревнования был 2,2 миллиона долларов, из которых миллион ушел команде-победительнице.

«Мы просто сказали верить в нас самих — и мы победим, и мы совершили этот камбэк. И на счете 15:15 я сказал своей команде, что камбэк еще не состоялся и что нам нужно продолжать бороться. Я настолько горд своей командой, посмотрите на них — чемпионы!» — сказал снайпер NAVI Александр s1mple Костылев порталу cyber.sports.ru.

Ранее киберспортивная команда Team Spirit впервые стала чемпионом мира по Dota 2. Там призовой фонд оценивался в 18,2 миллиона долларов.

Деньги в киберспорте

По сообщениям Forbes, мировой киберспорт еще в 2018 году привлек 4,5 миллиарда долларов инвестиций. Индустрия растет с каждым днем, а потому и деньги в нее вкладывают охотно.

Согласно исследованию Global Esports Market Report 2020 от Newzoo, в 2020 году глобальная аудитория киберспорта превысила 495 миллионов человек, что на 55 миллионов больше, чем в 2019 году. А денежный оборот достиг 1,1 миллиарда долларов. По данным Nielsen Sports, в 2020 году в России за киберспортом следили более 15,4 миллиона зрителей.

Одним из главных ресурсов финансирования являются спонсоры. Все больше брендов хотят вкладываться в киберспорт и продвигать его. Например, Nike в 2019 году заключила эксклюзивный четырехлетний контракт с китайской лигой по League of Legends. Это значит, что до 2023 года участники будут появляться на соревнованиях только в экипировке их бренда. А пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev начала сотрудничать с Overwatch League.

По словам эксперта рынка развлечений и специалиста в вопросах киберспорта Сергея Картинцева, спонсорами в первую очередь выступают IT-производители оборудования. Для игроков, нацеленных на высокие результаты, важно, чтобы их техника была высокоскоростной и качественной, поэтому во время турниров подобная реклама оказывается как нельзя кстати.

При этом игроки тоже вносят свой вклад. Например, в Dota 2 призовой фонд формируется не только за счет спонсорства, но и благодаря взносам самих игроков. Для того, чтобы играть в рейтинговых турнирах и иметь шанс на участие в соревнованиях, необходимо оформить ежемесячную подписку на игру. Стоит это в районе 20 долларов (чуть больше 1400 рублей). Эти взносы от игроков помогают накопить призовой фонд.

«В Dota 2 можно играть и бесплатно, но если ты хочешь играть, набивая свой рейтинг, то нужно платить», — добавил Картинцев.

С чего все началось?

Специалист по компьютерным играм и киберспорту Геворг Акопян рассказал, что киберспорт существует давно, но его полноценное превращение в бизнес началось с успехом League of Legends, выпущенной в 2009 году. Первые турниры стали проводить в 2011 году, чтобы просто понять, есть ли интерес к этой сфере, и он оказался огромным.

Спустя 10 лет чемпионат League of Legends — это одно из самых популярных событий в мире, которое одновременно смотрят десятки миллионов болельщиков.

«Riot Games начала превращать League of Legends во франшизный спорт. Она сама создавала лиги, управляла ими, помогала платить зарплаты игрокам, работала с организациями, чтобы выдерживать высокие стандарты, и рецензировала права», — отметил эксперт.

Riot Games задали направление другим компаниям. С рассветом League of Legends началось серьезное развитие киберспорта и с точки зрения привлечения денег, и с точки зрения организации работы. Например, появилась лига по Overwatch, которая тоже привлекла десятки миллионов спонсоров.

Зарплата игрока

Картинцев отметил, что у киберспортсменов есть два основных источника дохода. Первый — это призовые деньги. Помимо глобальных чемпионатов проводится много разных турниров, где разыгрывают от десятков тысяч до сотен и миллионов долларов.

Второе — это спонсорство, то есть локальные компании, площадки и даже компьютерные клубы хотят сделать игрока своим лицом. Помимо этого спортсмены могут выпускать собственный мерч.

Если говорить о турнирах, то там могут быть разные расценки. Например, средняя российская команда, не входящая в мировой топ, может поехать на турнир в Китай, где сыграет с такой же региональной командой. На этом можно будет заработать от пяти до 10 тысяч долларов (от 356 тысяч до 713 тысяч рублей) за одну игру. А в крупных турнирах, как чемпионат мира по Dota 2, расценки идут в миллионах.

Помимо этого киберспортсмены могут получать зарплату. По словам Акопяна, во франшизных историях, где есть игровые лиги, всегда есть и зарплата. Например, игроки в League of Legends получают ее.

По данным Forbes, максимальная зарплата киберспортсмена — 35 тысяч долларов в месяц (более 2 494 303 рублей), но ее получают лишь единицы. У игроков топ-уровня она колеблется между 10 и 15 тысячами долларов (от 712 тысяч до чуть более миллиона рублей), а у начинающих — от двух до пяти тысяч (от 142 до 356 тысяч рублей). В молодых организациях можно заработать от 500 до тысячи долларов (от 35 до 71 тысячи рублей).

Человек играет сезон, а потом получает зарплату за него от организации. Неважно, какое место он займет, зарплата все равно будет. Дальше включаются стимулирующие механизмы, то есть если команда выигрывает, то заработок увеличивается Геворг Акопян Специалист по компьютерным играм и киберспорту

А есть дисциплины, как Dota 2, где часто команда собирается только на один сезон, чтобы попробовать выиграть турнир. Там зарплаты бывают редко и обычно небольшого размера.

«Там, скорее, игроки нацелены на призовые, потому что там нет базы построенной. Но при этом на турнирах можно выиграть несоразмерно больше — и для этого не надо много лет играть», — сказал Акопян.