Киберспорт стал источником больших денег. Откуда они берутся?
Специалист в вопросах компьютерных игр Сергей Картинцев рассказал о заработке в киберспорте
Российско-украинская киберкоманда Natus Vincere выиграла главный турнир по CS: GO — PGL Major Stockholm. За победу участники получили миллион долларов. Эксперты в области киберспорта рассказали «360», откуда в этой сфере берутся деньги и сколько в среднем зарабатывают киберспортсмены.
Победа на PGL Major Stockholm
Команда, состоящая из россиян и украинцев, одержала победу на турнире PGL Major Stockholm 2021 со счетом 2:0 — 16:11 на Ancient и 22:19 на Nuke. Призовой фонд соревнования был 2,2 миллиона долларов, из которых миллион ушел команде-победительнице.
«Мы просто сказали верить в нас самих — и мы победим, и мы совершили этот камбэк. И на счете 15:15 я сказал своей команде, что камбэк еще не состоялся и что нам нужно продолжать бороться. Я настолько горд своей командой, посмотрите на них — чемпионы!» — сказал снайпер NAVI Александр s1mple Костылев порталу cyber.sports.ru.
Ранее киберспортивная команда Team Spirit впервые стала чемпионом мира по Dota 2. Там призовой фонд оценивался в 18,2 миллиона долларов.
Деньги в киберспорте
По сообщениям Forbes, мировой киберспорт еще в 2018 году привлек 4,5 миллиарда долларов инвестиций. Индустрия растет с каждым днем, а потому и деньги в нее вкладывают охотно.
Согласно исследованию Global Esports Market Report 2020 от Newzoo, в 2020 году глобальная аудитория киберспорта превысила 495 миллионов человек, что на 55 миллионов больше, чем в 2019 году. А денежный оборот достиг 1,1 миллиарда долларов. По данным Nielsen Sports, в 2020 году в России за киберспортом следили более 15,4 миллиона зрителей.
Одним из главных ресурсов финансирования являются спонсоры. Все больше брендов хотят вкладываться в киберспорт и продвигать его. Например, Nike в 2019 году заключила эксклюзивный четырехлетний контракт с китайской лигой по League of Legends. Это значит, что до 2023 года участники будут появляться на соревнованиях только в экипировке их бренда. А пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev начала сотрудничать с Overwatch League.
По словам эксперта рынка развлечений и специалиста в вопросах киберспорта Сергея Картинцева, спонсорами в первую очередь выступают IT-производители оборудования. Для игроков, нацеленных на высокие результаты, важно, чтобы их техника была высокоскоростной и качественной, поэтому во время турниров подобная реклама оказывается как нельзя кстати.
При этом игроки тоже вносят свой вклад. Например, в Dota 2 призовой фонд формируется не только за счет спонсорства, но и благодаря взносам самих игроков. Для того, чтобы играть в рейтинговых турнирах и иметь шанс на участие в соревнованиях, необходимо оформить ежемесячную подписку на игру. Стоит это в районе 20 долларов (чуть больше 1400 рублей). Эти взносы от игроков помогают накопить призовой фонд.
«В Dota 2 можно играть и бесплатно, но если ты хочешь играть, набивая свой рейтинг, то нужно платить», — добавил Картинцев.
С чего все началось?
Специалист по компьютерным играм и киберспорту Геворг Акопян рассказал, что киберспорт существует давно, но его полноценное превращение в бизнес началось с успехом League of Legends, выпущенной в 2009 году. Первые турниры стали проводить в 2011 году, чтобы просто понять, есть ли интерес к этой сфере, и он оказался огромным.
Спустя 10 лет чемпионат League of Legends — это одно из самых популярных событий в мире, которое одновременно смотрят десятки миллионов болельщиков.
«Riot Games начала превращать League of Legends во франшизный спорт. Она сама создавала лиги, управляла ими, помогала платить зарплаты игрокам, работала с организациями, чтобы выдерживать высокие стандарты, и рецензировала права», — отметил эксперт.
Riot Games задали направление другим компаниям. С рассветом League of Legends началось серьезное развитие киберспорта и с точки зрения привлечения денег, и с точки зрения организации работы. Например, появилась лига по Overwatch, которая тоже привлекла десятки миллионов спонсоров.
Зарплата игрока
Картинцев отметил, что у киберспортсменов есть два основных источника дохода. Первый — это призовые деньги. Помимо глобальных чемпионатов проводится много разных турниров, где разыгрывают от десятков тысяч до сотен и миллионов долларов.
Второе — это спонсорство, то есть локальные компании, площадки и даже компьютерные клубы хотят сделать игрока своим лицом. Помимо этого спортсмены могут выпускать собственный мерч.
Если говорить о турнирах, то там могут быть разные расценки. Например, средняя российская команда, не входящая в мировой топ, может поехать на турнир в Китай, где сыграет с такой же региональной командой. На этом можно будет заработать от пяти до 10 тысяч долларов (от 356 тысяч до 713 тысяч рублей) за одну игру. А в крупных турнирах, как чемпионат мира по Dota 2, расценки идут в миллионах.
Помимо этого киберспортсмены могут получать зарплату. По словам Акопяна, во франшизных историях, где есть игровые лиги, всегда есть и зарплата. Например, игроки в League of Legends получают ее.
По данным Forbes, максимальная зарплата киберспортсмена — 35 тысяч долларов в месяц (более 2 494 303 рублей), но ее получают лишь единицы. У игроков топ-уровня она колеблется между 10 и 15 тысячами долларов (от 712 тысяч до чуть более миллиона рублей), а у начинающих — от двух до пяти тысяч (от 142 до 356 тысяч рублей). В молодых организациях можно заработать от 500 до тысячи долларов (от 35 до 71 тысячи рублей).
Человек играет сезон, а потом получает зарплату за него от организации. Неважно, какое место он займет, зарплата все равно будет. Дальше включаются стимулирующие механизмы, то есть если команда выигрывает, то заработок увеличивается
А есть дисциплины, как Dota 2, где часто команда собирается только на один сезон, чтобы попробовать выиграть турнир. Там зарплаты бывают редко и обычно небольшого размера.
«Там, скорее, игроки нацелены на призовые, потому что там нет базы построенной. Но при этом на турнирах можно выиграть несоразмерно больше — и для этого не надо много лет играть», — сказал Акопян.