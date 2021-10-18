Игроки Team Spirit рассказали о планах на призовые $18 млн

Взявшие первое место на мировых соревнованиях по Dota 2 участники команды Team Spirit раскрыли, на что планируют потратить приз в размере 18 миллионов долларов. Об этом они рассказали в эфире YouTube-шоу «Поздняя катка».

Сначала игроки рассказали, что могли довести результат последней игры с командой из Китая PSG. LGD до счета 3:0. Но в знак уважения к соперникам они остановились на результате 2:0.

На вопрос ведущего, на что участники команды намерены потратить выигранные деньги киберспортсмены практически хором заявили о недвижимости. Илья Yatoro Мулярчук заявил, что хочет купить домик для кошки и усадьбу.

Александр TORONTOTOKYO Хертек ответил, что он обещал своей сестре купить ей квартиру. Сейчас он готов выполнить свое обещание.

«Мы с ней по FaceTime разговаривали, и я сказал: „Если выиграем Инт (The International 10 — чемпионат, в котором победила команда Team Spirit — прим.ред.), я куплю тебе квартиру. В центре Москвы“» — признался он.

Мирослав Miroslaw Колпаков отметил, что тоже хочет купить жилье и машину для отца. Единственным, кто не придумал, куда потратить выигрыш стал Магомед Collapse Халилов. Он признался, что просто не знает, что ему нужно купить.

«У меня все есть! У меня все, что нужно есть, я ни в чем не нуждаюсь», — подчеркнул он.

В команду Team Spirit входят трое россиян Ярослав «Miposhka» Найденов, Александр «ORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов и двое украинцев: Илья «Yatoro» Мулярчук и Мирослав «Mira» Колпаков. Пятеро молодых людей стали сегодня мировыми звездами после победы на чемпионате The International 10 по игре Dota 2.

Победу молодым людям принесла решающая карта с комбинацией героев Lycan и Tiny. Она считается самой сильной. Главный приз в 18 миллионов долларов ребята поделят между собой и другими участниками команды, которые с ними работали.