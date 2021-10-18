Победа в чемпионате по Dota 2 сделала пятерых геймеров богачами. Что известно о ребятах из Team Spirit

Киберспортивная команда Team Spirit впервые выиграла The International — чемпионат мира по Dota 2. Пять парней завоевали главный приз — 18,2 миллиона долларов, то есть примерно по 250 миллионов рублей на каждого игрока. При этом российская команда — одна из самых молодых на турнире. Фаворитом она не считалась.

Победа россиян на The International

Последние семь лет российские команды не попадали даже в топ-4. А в этом году Team Spirit — молодой коллектив, в котором почти все игроки приехали на соревнования впервые, — в гранд-финале турнира выиграла у китайской команды PSG.LGD. Это была легендарная победа со счетом 3:2.

Team Spirit не рассматривалась даже в качестве темной лошадки соревнований. Россияне, правда, не смогли обеспечить себе победу досрочно, поэтому судьба чемпионства решилась на пятой карте.

Игроки заработали порядка 18,2 миллиона долларов. Команда из Китая за второе место получит 5,2 миллиона. Третью строчку занял интернациональный коллектив Team Secret, им достанется 3,6 миллиона.

Кто такие игроки Team Spirit

За Team Spirit выступали россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков. Тренирует команду Айрат Silent Газиев.

Илья yatoro Мулярчук — самый молодой в Team Spirit

Самый молодой в коллективе — Илья yatoro Мулярчук. Ему 18 лет. Он приковал к себе внимание зрителей турнира, когда во время плей-офф побрился налысо. Якобы так молодой человек принес жертву богу Dota.

Для yatoro Dota — это работа. Парень играет примерно по 10 часов без перерыва. После этого, почувствовав сильную усталость, он смотрит записи собственных игр.

При этом вдохновляет молодого человека баскетболист Майкл Джордан. По словам Мулярчука, у двукратного олимпийского чемпиона он взял много спортивной философии и перенес ее в свою игру.

«Когда Джордан играл в школе, то говорил, что многие занимались по часу и были уставшие, а он играл по 2,5 часа, а потом еще звал других на 1×1. Он был упорным челом, я стараюсь делать так же», — процитировало Мулярчука издание «Киберспорт».

Источник фото: Instagram/team__spirit

О девушках киберспортсмен не думает. Он уверен, что отношения отвлекают от игр, мешают прогрессу и что вторая половинка должна появиться уже в более осознанном возрасте.

«Лет в 25 уже можно начинать искать», — пояснил игрок.

Свой выигрыш он планирует потратить на домик для кошки и, возможно, на усадьбу.

Александр TORONTOTOKYO Хертек бросил МГУ

Александр TORONTOTOKYO Хертек — максимально нестандартный игрок. У него нет публичных страниц в социальных сетях, да и на интервью его зовут крайне редко.

Ему 20 лет, он тувинец. Изначально он привлек внимание своим необычным, но звучным никнеймом. Но на TI зрители восхищались уже его выдержкой и, на первый взгляд, безрассудными действиями. Молодой человек один спокойно выходил драться против пятерых, когда гибель персонажа казалось неминуемой. Так он вытягивал из врагов ресурсы, давая фору своим напарникам.

В школе TORONTOTOKYO был хулиганом. Однако позже стал спокойнее и сдал ЕГЭ с очень высокими результатами — 90+ баллов. Хертек поступил на факультет вычислительной математики и техники МГУ. Он отучился там год и бросил учебу ради киберспорта. Хертек подрабатывал системным администратором и официантом.

«Работа в обслуживающем персонале помогла мне понять людей и вырасти личностью. Я понял, что официанты, повара и уборщицы — это люди со своими проблемами, своей жизнью. С тех пор всегда стараюсь оставлять чаевые», — рассказывал киберспортсмен.

Источник фото: Instagram/team__spirit

Сейчас TORONTOTOKYO старается придерживаться режима, правильно питается и занимается спортом. Он уверен, что это помогает играть лучше. Выигранные деньги Хертек планирует потратить на квартиру для сестры.

«Ей 11 лет, мы с ней по FaceTime разговаривали, я ей сказал, что куплю квартиру в центре Москвы», — заявил игрок.

Магомед Collapse Халилов мечтал стать врачом

После того как Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру, лучшим спортсменом Дагестана, наверное, можно назвать 19-летнего Магомеда Collapse Халилова. Он родом из Махачкалы. И именно через его героев строилась игра российской команды.

Источник фото: Instagram/collapse1221

Халилов взял ник в честь трека Till I Collapse, ведь именно его исполнителем — Eminem — игрок вдохновляется. Этот участник Теаm Sрirit мечтал стать врачом. Collapse даже поступил в университет, но ушел в академический отпуск ради Dоtа.

На что потратить выигранные деньги, спортсмен пока не знает.

«А я не знаю. У меня все есть. Все, что нужно, есть, пока ни в чем не нуждаюсь», — признался Халилов.

Мирослав Mira Колпаков был моделью

Мирослава Mira Колпакова изначально позвали просто потренироваться с составом всего на пару матчей. Но киберспортсмен дал понять, что задержится в команде надолго.

«Менеджер написал: „Не хочешь потеститься на пару игр?“ Я ответил: „Почему на пару? Я бы хотел потеститься в целом к вам в команду“», — рассказывал игрок.

Колпакова, который работал моделью, взяли. Он зарекомендовал себя как игрок со стальными нервами, но отставал по уровню. Члены команды поверили в его прогресс и натаскивали Mira. За это Колпаков благодарит напарников почти в каждом интервью.

Источник фото: Instagram/miradota

«Это было самое приятное чувство в жизни, но не из-за выхода в топ-3, а из-за того, что я выиграл с товарищами по команде. Мы — пять друзей, которым нравится вместе играть в Dota. Я был плохим игроком, но ребята дали мне шанс, и за два месяца я понял, как играть», — рассказал Mira.

На выигранные деньги он планирует купить себе жилье, а также машину для отца.

Ярослав Miposhka Найденов

Ярослав Miposhka Найденов — самый старший член команды. Ему 23 года. Он капитан и единственный игрок коллектива с опытом выступлений на TI. Найденов выступал на соревнованиях в 2017 году с Team Empire. Тогда он занял восьмое место.

После этого Miposhka считался перспективным капитанов, который не может раскрыть собственный потенциал. Позже его перестали называть и перспективным.

«В один момент я сидел один в пустой съемной квартире в Питере. Вокруг была гнетущая обстановка: матрас, стол с компом и раковина на кухне без ремонта. Просыпаюсь, просто сижу, ничего не делаю часа четыре. Играл я тоже непонятно как, меня постоянно гложило чувство вины. Это был самый тяжелый период в моей жизни», — вспоминал Найденов.

Источник фото: Instagram/miradota

В 2020 году Miposhka попал в Team Spirit, а через год буквально все СМИ мира опубликовали его фото с кубком чемпиона мира.

Что такое The International

The International (TI) считают аналогом чемпионата мира в других видах спорта. Победа в этих соревнованиях — наивысшее достижение для игроков и команд всего мира. Основная стадия проходила на Национальном стадионе в Бухаресте. В пиковые моменты число зрителей русскоязычных трансляций чемпионата насчитывало около миллиона человек. Общий призовой фонд составил более 40 миллионов долларов и стал рекордным в истории киберспорта.

При этом заработать на TI могут не только игроки, но и зрители. В Сети распространилась информация о том, что бывший владелец Virtus.pro Антон Черепенников поставил 1,5 миллиона на победу Team Spirit. Выигрыш команды принес мужчине 44 миллиона рублей. Об этом он рассказал в Twitter.