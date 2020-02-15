Открылась с последствиями. Девушка показала в метро грудь и навлекла гнев на всех женщин России

Варвара Антонова из Мытищ оказалась в неприятной ситуации. На ее компанию в метро напал неизвестный мужчина и буквально избил их, а все из-за того, что она показала грудь его другу. Девушка не скрывает, что она нудистка и хулиганка, но призывает наказывать ее законными методами, а не чинить самосуд.

Раскрепощенная компания

Варваре Антоновой 27 лет. Она переехала в московский регион два года назад, а до этого училась и работала в Казани. Как девушка рассказала «360», она по образованию психолог, и это сейчас помогает ей лучше понять, что же с ней произошло.

Нападение произошло в ночь на 13 февраля, когда Варвара и ее друзья возвращались на метро по домам после посиделок в кафе. Девушка и ее подруга Карина Графенберг говорят, что ехали в полупустом вагоне, вели себя шумно, но общались между собой.

«Мы были в почти пустом вагоне. В другом конце сидела компания лиц кавказской национальности и наблюдала за нашим поведением. У нас компания раскрепощенная, мы нудисты. Для нас немножко оголиться в театре или еще где-то нормально. Сначала я для нашей же компании расстегнула кофту и сделал жест буквально на секунду — открыла и запахнулась. Никто из посторонних этого не видел. Это видели только двое людей, которые сидели прямо напротив меня», — рассказала Варвара Антонова «360».

Источник фото: «ВКонтакте»

Несмотря на то, что этот жест предназначался узкому кругу лиц, на девушек обратили внимание их попутчики с другого конца вагона метро. Сначала, как рассказала Антонова, все было довольно мирно. Молодой человек подошел, сел рядом с ней и вместе с компанией начал шутить и смеяться. Потом он попросил показать грудь и ему. Как признается Варвара, она была в хорошем настроении и не почувствовала неладного, так что исполнила просьбу. А молодой человек всю эту секунду оголения заснял на видео.

Нападение

Подруга девушки Карина «360» подтвердила, что разговор велся абсолютно нейтральным. Молодой человек назвал ее подругу «яркой».

«Он ее спросил, как я понимаю: „Если ты такая раскованная, то и грудь можешь показать?“ — „Да, могу!“. Они стали фотографироваться, она обнажила грудь», — рассказала Карина Графенберг.

Молодой человек остался доволен, а вот его друг — нет.

Он выкрикивал нам оскорбления. Оскорблял всю русскую национальность и всех русских женщин в частности. Пошли оскорбления по поводу внешнего вида. Я довольно фриковато выгляжу Варвара Антонова.

Потом со стороны агрессивного молодого человека начали поступать угрозы. Он заявил, что компания нарушает закон и сказал им покинуть вагон метро. Ребята сделали ему аналогичное предложение. И вот тут-то он не выдержал.

«Он вскочил, подбежал именно ко мне. Когда я повернула голову, почувствовала удар кулаком мне в лицо, примерно в переносицу. Сбил с меня очки, разбил их. Моя подруга встала со своего места, чтобы меня защитить, встала между нами, чем спровоцировала агрессию в ее сторону, он начал наносить удар ей. Встали остальные участники нашей компании. Нападавшего пытались поймать, оттолкнуть, оттащить. Он очень резко вырывался», — добавила Антонова.

Так и началась драка, которую заснял первый молодой человек, чтобы потом склеить видео с тем, где Антонова оголила грудь, и получить довольно пикантные кадры.

Антонова и ее подруга Карина рассказали, что молодым людям было около 25 лет. Общались они между собой не на русском.

Задержание

На станции метро «Трубная» дерущихся ждали сотрудники полиции. Агрессивный мужчина попытался сбежать. По словам девушки, он сначала прыгнул в другой вагон, потом погнался по эскалатору, но в итоге его все-таки схватили. Вот только, накажут ли его, в этом Антонова сейчас, к сожалению, сомневается.

Варвара рассказала, что провела в отделе полиции около девяти часов. Заявление у нее в конце концов приняли, но с явной неохотой, а молодому человеку, напавшему на компанию, полицейские, по словам девушки, выражали явное одобрение. Более того, как утверждает Антонова, мужчина продолжал оскорблять ее и русских даже в полиции, и ему не сделали замечания.

«У меня ухудшение. У меня диагностировали сотрясение головного мозга, множественные гематомы, начала проявляться гематома внизу живота. Зуб отколот. Мне достаточно», — рассказала Антонова о последствиях той ночи.

Кроме того, по словам девушки, у нее развилась тревога: она боится, что тот мужчина выследит ее и еще раз нападет. Она собирается пойти к психологам для проведения экспертизы.

Не получив поддержки полиции, Антонова обратилась к адвокатам. Они собираются добиться наказания нападавшему, а потом, возможно, написать жалобу и на полицейских.

В столичном МВД, как и в Московском метрополитене, пока молчат о происшествии.