Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева спустилась в метро, первый раз за 25 лет. Свою восторженную реакцию она опубликовала в stories своего Instagram.

Известная российская актриса Лариса Гузеева встретилась со своей красноярской подругой Моникой Дюсуше. Они решили погулять в центре столицы на красной площади и поехали туда на метро.

«Лет 25 в метро не была», – восклицает Гузеева, снимая на телефон спуск в подземку на эскалаторе.

На следующем stories телеведущая уже находится на перроне, романтично вспоминая о своей молодости.

«Такое ощущение, что мне снова 18. Все вспомнила: и запахи, и ощущения себя. Так что, если вам плохо, — спуститесь в метро», — посоветовала она.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева оставила все свое имущество и деньги в завещании детям. По ее словам, наследство достанется детям, даже если она заведет новый роман.