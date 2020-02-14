    14 февраля 2020, 00:32

    «Если вам плохо, спуститесь в метро» — Гузеева

    Арина Гудилова

    Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева спустилась в метро, первый раз за 25 лет. Свою восторженную реакцию она опубликовала в stories своего Instagram.
    «Если вам плохо, спуститесь в метро» — Гузеева

    Известная российская актриса Лариса Гузеева встретилась со своей красноярской подругой Моникой Дюсуше. Они решили погулять в центре столицы на красной площади и поехали туда на метро.

    «Лет 25 в метро не была», – восклицает Гузеева, снимая на телефон спуск в подземку на эскалаторе.

    На следующем stories телеведущая уже находится на перроне, романтично вспоминая о своей молодости.

    «Такое ощущение, что мне снова 18. Все вспомнила: и запахи, и ощущения себя. Так что, если вам плохо, — спуститесь в метро», — посоветовала она.

    Ранее стало известно, что Лариса Гузеева оставила все свое имущество и деньги в завещании детям. По ее словам, наследство достанется детям, даже если она заведет новый роман.