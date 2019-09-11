Ученые: постоянный стресс сокращает срок жизни

Ученые рассказали, что в любой непредвиденной ситуации в кровь начинают выделяться гормоны, которые способствуют физиологическим реакциям: вступлению в схватку или бегству.

Эксперты провели исследования с круглыми червями Caenorhabditis elegans. Стресс могут испытывать все живые существа. Он может быть кратковременным, к примеру, нападение хищника, или хроническим, когда постоянно не хватает пищи или воды. Во время нападения хищника у червей возникала реакция бегства. В результате этого в их организм стал выбрасываться гормон тирамин — это аналог человеческого адреналина.

Специалисты выяснили, что при резком стрессе выброс данного гормона увеличивался, а при постоянной тревоге, напротив, сокращался. Так, хронический стресс снижал устойчивость особей к другим факторам, с которыми приходилось сталкиваться в дальнейшем. Также он ускорял старение организма и разрушал клетки, что, в свою очередь, приводило к преждевременной смерти.