  • Ученые: постоянный стресс сокращает срок жизни

    11 сентября 2019, 14:54

    Анастасия Карпеева

    Специалисты Национального университета Юга в Австралии выяснили, что постоянный стресс приводит к ускоренному старению организма и разрушению клеток. В результате сокращается общий срок жизни. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature.

    Ученые рассказали, что в любой непредвиденной ситуации в кровь начинают выделяться гормоны, которые способствуют физиологическим реакциям: вступлению в схватку или бегству.

    Эксперты провели исследования с круглыми червями Caenorhabditis elegans. Стресс могут испытывать все живые существа. Он может быть кратковременным, к примеру, нападение хищника, или хроническим, когда постоянно не хватает пищи или воды. Во время нападения хищника у червей возникала реакция бегства. В результате этого в их организм стал выбрасываться гормон тирамин — это аналог человеческого адреналина.

    Специалисты выяснили, что при резком стрессе выброс данного гормона увеличивался, а при постоянной тревоге, напротив, сокращался. Так, хронический стресс снижал устойчивость особей к другим факторам, с которыми приходилось сталкиваться в дальнейшем. Также он ускорял старение организма и разрушал клетки, что, в свою очередь, приводило к преждевременной смерти.