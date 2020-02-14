Мать найденного у метро младенца с лейкемией арестовали. Видео

Женщину, оставившую младенца у входа в метро «Парк Победы», арестовали почти на два месяца. Мафтунахон Каримовой инкриминируют статью Уголовного кодекса «Оставление в опасности». Правоохранители возбудили дело. Ходатайство о заключении женщины под стражу в суд подал следователь.

Младенца двух-трех месяцев от роду нашли рано утром закутанным в одеяло 12 февраля. Он лежал на снегу у входа в вестибюль станции «Парк Победы» московской подземки.

«Малыша сразу доставили в больницу», — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Ребенка отправили вначале к медикам, потом собирались передать в учреждение соцзащиты. Все это время правоохранители искали его мать: она попала в объективы камер видеонаблюдения. На поиски родительницы ушли сутки. Уже 13 февраля ее задержали в Подмосковье.

Ее зовут Мафтунахон Каримова. По-русски практически не говорит. Известно, что она приезжая из одной из стран Средней Азии — из Узбекистана. Ей 29 лет, а ребенок родился в ноябре 2019 года. У мальчика лейкемия. Она не замужем и официально нигде не работает, ранее с законом проблем у нее не было.

Каримова в суде выступила против ходатайства следствия об аресте. Рассказала свою историю. Она приехала в Россию, чтобы заработать. Познакомилась с парнем, какое-то время с ним встречалась. А когда забеременела, парень ее бросил. Ей пришлось побираться, работать на стройке. Денег катастрофически не хватало, все уходило на ребенка и на жилье. Ей пришлось даже попробовать себя в роли проститутки.

«Находилась в тяжелой психологической ситуации», — сказала Каримова.

По ее словам, в роддоме и в детдоме у нее отказались принять ребенка. Чтобы спасти малыша, она и решилась его подбросить. Денег сейчас у нее нет, паспорт у следствия — вряд ли она куда сможет скрыться.

В итоге Каримова свою вину признала частично. Суд арестовал ее до 12 апреля — на один месяц и 28 дней. Расследование дела продолжается.