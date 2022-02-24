Отключение России от SWIFT под большим вопросом. Но обычным людям оно не угрожает

Запад угрожает России отключением от SWIFT в числе прочих санкций. Из-за этого у россиян за рубежом могут перестать работать карты Visa и Mastercard, но внутри страны проблем быть не должно. Трудности будут в основном у компаний, сотрудничающих с зарубежными коллегами. Но эксперты считают, что отключения может и не быть, так как пострадает от этого не только Россия.

Что такое система SWIFT?

SWIFT — это техническая система, которая позволяет в режиме реального времени осуществлять банковские переводы. Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой объяснил «360», что ничего необычного в ней нет. Единственная отличительная особенность SWIFT в том, что ей пользуются все банки мира. В России она преимущественно используется для проведения операций за рубежом или с заграничными компаниями.

«Если мы потеряем доступ [к SWIFT], это не значит, что мы в принципе не сможем никаким образом совершать трансграничные операции, но это будет весьма затруднительно. Допустим, расчеты по картам российских банков за границей будут невозможны», — объяснил Косой.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко добавил, что многие россияне сегодня пользуются платежной системой «Мир», которая работает внутри страны. Так что на бытовом уровне отключение от SWIFT на простых людях не скажется.

«Здесь речь идет о пользовании за рубежом: если карта зарегистрирована и выдана в России, вы выехали, допустим, во Францию, там совершаете какую-то покупку, могут возникнуть проблемы. И есть транзакции между торговыми партнерами, там большие суммы и имеет значение, как карта отмечена», — сказал он.

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко добавил в беседе с «360», что проблемы могут возникнуть и при попытках переводов денег из России за рубеж или наоборот. Но это не будет невозможным, потому что аналогов SWIFT довольно много.

Отключения не будет

Вячеслав Зайченко подчеркнул, что сама система SWIFT потеряет не меньше, если решит отказать всем российским клиентам в своих услугах. По его мнению, тогда система потеряет доверие российского бизнеса, а котировки компании и платежных систем Visa и Mastercard, которые также угрожают России отключением, пойдут вниз.

«Я убежден, что этого не случится, потому что последствия слишком разрушительные в разностороннем порядке — американский бизнес пострадает в первую очередь. <…> И самый важный фактор в финансовом мире — это доверие. Если исчезнет доверие к SWIFT, Visa и Mastercard, то это доверие не вернется в ближайшее время», — подчеркнул Зайченко.

Владимир Оленченко добавил, что формально SWIFT — независимая коммерческая организация, расположенная в Брюсселе. Поэтому США и Евросоюз не должны влиять на решение компании в отношении российских клиентов. Более того, Оленченко уверен, что США невыгодно отключение России от системы SWIFT.

«В 2001 году, когда произошли теракты, США добились от SWIFT, что у них будет прямой доступ к мониторингу проводимых операций, то есть они контролируют все, что проходит через SWIFT. Если Россию отключают, из американского контроля целиком выпадает Россия, а они на этом строят свою экономическую и финансовую политику, поэтому даже их финансисты говорят, что США это невыгодно», — подчеркнул он.

Альтернатива есть

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил в разговоре с «360», что SWIFT — далеко не единственная система, которая может обеспечивать необходимую коммуникацию между банками.

«Сложность заключается только в том, что банки сориентированы и запрограммированы, закодированы на работу с этой системой и в этой системе, но это не значит, что при определенных хлопотах и затратах, не очень больших, это можно переориентировать на другую систему связи. Собственно, отключение от SWIFT означает сложности, но он не означает невозможность проведения платежей», — сказал он.

Угроза отключения России от SWIFT стоит не первый год, так что Центробанк совместно с отечественными технологическими компаниями разработал собственную аналогичную систему, уверены эксперты. Чтобы привести ее в действие, потребуются определенные усилия и затраты, но это вполне возможно. К тому же есть вероятность перехода на китайских аналог SWIFT.