СМИ узнали об отказе Запада от планов по отключению России от SWIFT

США и Евросоюз отказались от идеи отключения России от международной системы платежей SWIFT в случае ее гипотетического вторжения на территорию Украины. Об этом агентству Reuters рассказали осведомленные источники.

По информации СМИ, в настоящее время Вашингтон и Брюссель заканчивают составление пакета антироссийских санкций. Туда включены меры против российских банков, экспорта компонентов производства в отрасли обороны и технологий. Кроме того, пакет содержит определенные ограничения для «конкретных российских олигархов». При этом не все ранее звучавшие угрозы оказались в планируемом пакете.

«Три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на использование системы финансовых операций SWIFT не рассматривался активно после того, как столкнулся с серьезными возражениями со стороны европейских стран», — говорится в материале Bloomberg.

Как рассказал один из собеседников агентства, союзнки намеревались разработать набор санкций, которые «действительно ударят по русским». Однако при этом учитывались риски в том чисе для тех, кто кто вводит данные ограничения. В результте стороны пришли к выводу, что антироссийские меры способны навредить самой Европе, потому от части мер было решено отказаться.

Ранее агентство Bloomberg назвало дату согласования новых санкций США против России.