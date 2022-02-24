Экономист рассказал о последствиях отключения России от SWIFT

В результате отключения России от системы SWIFT возникнут сложности, но это не будет означать невозможность проведения платежей. Об этом «360» заявил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Через SWIFT проводятся только команды банкам на проведение тех или иных платежей. По идее, команды могут проводиться по любой системе информационной связи. Просто применяется SWIFT, потому что он более удобен, более оперативен, более внедрен в банковскую практику», — объяснил эксперт.

По его словам, сейчас большинство банков запрограммированы на работу с этой системой, но при определенных хлопотах и затратах банки можно переориентировать на другую систему связи.

«Что касается аналогов SWIFT, у нас введена в действие так называемая система передачи финансовых сообщений, которая внутри страны полностью соответствует и функционалу, и операциям, связанным со SWIFT», — уточнил эксперт Российского института стратегических исследований.

Беляев отметил, что в России есть собственная платежная система «Мир», которая полностью выполняет все функции внутри страны по обслуживанию своих клиентов.

«„Мир“ сейчас не очень распространен за рубежом, потому что есть альтернатива в виде MasterCard и Visa. Если они будут заблокированы для наших клиентов, я думаю, та сторона, поскольку она тоже заинтересована в развитии и платежей, и собственного бизнеса более охотно пойдет на то, чтобы заключать соглашения с картой „Мир“», — заявил эксперт.

Ранее президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы SWIFT. Это заявление было сделано после решения России о начале специальной операции в Донбассе.