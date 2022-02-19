В США решили не включать в пакет санкций против РФ отключение России от SWIFT. Новые ограничения предусмотрены на случай российского «вторжения» на Украину.

Заместитель советника президента США по национальной политике Далип Сингх заявил об этом на брифинге. Его слова привели «Известия».

«Скорее всего, вы не увидите отключение от SWIFT в первоначальном пакете санкций», — сказал Сингх, добавив, что «все варианты действий сохраняются».

У американской стороны, подчеркнул чиновник, есть арсенал не менее суровых мер. Их готовы задействовать и союзники Соединенных Штатов.

В Белом доме добавили, что в санкции не будут включать ограничения, которые бы затруднили для России поставки энергоносителей миру.

В пакет антироссийских санкций, предположительно, включат меры против банков РФ и экспорта компонентов производства в отрасли обороны и технологий. Коснутся ограничения и «конкретных российских олигархов».

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ограничения для России окажутся очень болезненными и нанесут непоправимый урон экономике страны.