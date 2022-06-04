Российские банки отключат от SWIFT. Будут ли работать их карты UnionPay за рубежом

Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк с 14 июня отключат от SWIFT. Раньше РСХБ оформлял карты платежной системы UnionPay, на которую многие россияне понадеялись после прекращения работы Visa и MasterCard. Возможность выпуска карт UnionPay рассматривали и Сбербанк с МКБ, но так и не начали. «360» разобрался, будут ли карты UnionPay банков РФ дальше работать за рубежом, и повлияет ли на это отключение от SWIFT.

Санкции и SWIFT

Евросоюз объявил об отключении Сбербанка, РСХБ и МКБ от международной межбанковский системы SWIFT с 14 июня 2022 года. Такую меру включили в шестой пакет санкций ЕС.

Россельхозбанк начал сотрудничать с UnionPay в 2017 году. Он стал первым в России выпускать кобейджинговые карты «Мир» — UnionРay. О рассмотрении возможности выпуска карт этой платежной системы после прекращения работы Visa и MasterCard в России заявляли также Сбербанк и МКБ. Но в конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что российские банки, попавшие под блокирующие санкции, а в их числе и Сбербанк, и МКБ, не смогут выпускать карты UnionPay.

Китайская платежная система, как сообщали источники, опасается сотрудничества с банками, против которых ввели ограничения, из-за риска вторичных санкций. А, например, Промсвязьбанк, который выпускал карты UnionPay до введения санкций, перестал после.

Что будет с картами UnionPay

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал «360», что система SWIFT не влияет впрямую на банковские карты. А карты UnionPay скорее обнадежили россиян. Оформляли их не все, работали они не везде. И не всегда.

«SWIFT — это межбанковские переводы клиентов банков, трансграничные. В основном используются для перевода валюты за рубеж. Так как у нас физические лица и так деньги за рубеж имели возможность переводить в достаточно ограниченном формате, а карточки UnionPay, которые на территории России были выпущены, различные иностранные государства и коммерческие структуры и так принимают с большим ограничением, наши граждане пытались выйти из положения, получая карточки казахстанских, армянских, киргизских и других банков, которые рядом с нами», — сообщил Корнеев.

Источник фото: РИА «Новости»

Россияне ездили и в страны СНГ для оформления карт UnionPay, чтобы платить ими за рубежом и в иностранных онлайн-магазинах. Для россиян даже начали организовывать «карточный туризм». Но такие карточки UnionPay у россиян оказались невечными.

«Несколько десятков тысяч этих карт были выпущены. К сожалению, эта схема тоже сейчас затормозилась, эффективность ее постоянно падает. Потому что людей с российскими паспортами, получившими карточки UnionPay в казахских, армянских, киргизских или других банках ближайшего и дальнего зарубежья, в принципе сам UnionPay начал блокировать», — рассказал экономист.

По словам Корнеева, если в банке условного Казахстана карту UnionРау оформляли на клиента с паспортом не Казахстана, а России или Белоруссии, то такие карты блокировались.

Африку задело сильнее

Ситуация с отключением SWIFT достаточно нехорошая. Блокируется большое количество иностранных клиентов этих банков, которые пользуются трансграничными переводами в валюте, пояснил Корнеев.

Отключение российских банков от SWIFT скорее создаст трудности для переводов из-за рубежа. Потому в России за три месяца многие уже научились находить обходные пути для переводов. А вот иностранным партнерам задача перевести в нашу страну деньги без SWIFT будет в новинку.

«Истории с блокировкой SWIFT в основном нарушают интересы даже не России. <…> Наши уже все освоили, все эти переводы, нашли другие способы. А те, кто будет пытаться перевести в Россию свои деньги за какие-то товары, например, продовольствие или поставки какого-то оборудования, вот они столкнулись с большими проблемами», — объяснил экономист.

Источник фото: РИА «Новости»

Теперь российским банкам придется организовывать для иностранных клиентов своеобразные семинары по обучению способам платежей тем организациям, работающим внутри РФ.

«Причем эти семинары будут достаточно конфиденциальные, чтобы их не подставить под вторичные санкции, чтобы Минфин США не обвинил банки этих клиентов и самих этих зарубежных клиентов в том, что они нарушают санкции», — заявил Корнеев.

Иначе американские власти могут ввести санкции против банков третьих стран.

«Американцы могут. Потому что у них, с точки зрения совести, она отсутствует полностью», — заключил экономист.