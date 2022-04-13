Европа блокирует платежи россиян по UnionPay. Но есть альтернатива

Зарубежные онлайн-магазины не проводят платежи по выпущенным в России картам UnionPay. Платежная система могла бы потребовать от банков-эквайеров исполнять обязательства, но она предпочла не вмешиваться. Для обхода ограничений россияне оформляют карты Visa и Mastercard в странах ЕАЭС.

Иностранные интернет-магазины стали блокировать платежи по выпущенным в России картам UnionPay. После ухода Visa и Mastercard с рынка россияне начали обращаться в банки для выпуска карт с китайской платежной системой UnionPay. По оценкам специалистов, число российских пользователей платежных систем сейчас достигает 500 тысяч, написал «Коммерсант».

Часть карт выпустили виртуально. Их используют для оплаты товаров в онлайн-магазинах. Однако банки-эквайеры стали блокировать платежи с российских карт UnionPay. Проблема может быть в самих иностранных сервисах, которые решили не обслуживать россиян, хотя санкции это не предусматривают.

Эксперты не исключили, что банки-эквайеры решили просто заблокировать карты из целой страны, а не разбираться, какой банк оказался под санкциями, а какой — нет. Вот только по правилам они не имеют права дискриминировать карту только по стране ее выпуска.

Китайская система UnionPay могла бы повлиять на ситуацию, поскольку она должна следить за выполнением ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт. Но похоже, что она предпочитает не вмешиваться.

Надежды на UnionPay

Картами Mastercard и Visa российских банков больше нельзя расплатиться за рубежом. В связи с этим россияне обратили внимание на «Мир» и UnionPay. На официальном сайте китайской платежной системы говорится, что она работает в 180 странах, в том числе в Европе и США.

В середине марта по данным Superjob, 35% россиян захотели завести кобейджинговую карту «Мир» — UnionPay, ведь с ней можно без ограничений пополнять счет с российской системы. Однако выпустить пластик можно было только в двух банках, и эта услуга стоила максимум 15 тысяч рублей. По мнению кандидата экономических наук Юрия Твердохлеба, такую высокую цену устанавливали сами финансовые организации, чтобы получить дополнительную выгоду.

«С одной стороны, это спекулятивное явление, банки устанавливают такие комиссии, понимая, что клиенты готовы за это платить. С другой стороны, есть определенные издержки, связанные с выпуском этих карт, и в общем-то они покрываются как раз за счет клиентов. Но все же такие сумасшедшие комиссии и сборы в большей степени связаны», — рассказал экономист радиостанции Sputnik.

Заявление, что карта UnionPay работает в 180 странах, россияне восприняли слишком буквально. На деле многие путешественники столкнулись с тем, что платежи за рубежом не проходили даже в дружественных странах. Дело в том, что карты китайской системы UnionPay работают без ограничений прежде всего в азиатском регионе. В других странах, как писал сайт «Bfm», их возможности сокращены.

Например, в Турции снять деньги можно было только в банкоматах, которые обслуживали систему, но расплатиться ей в гостинице не получалось. Похожая ситуация была и в Израиле — карта UnionPay работала в отделениях одного банка, но воспользоваться ей в магазине не получилось.

Как расплатиться за рубежом?

Россияне нашли рабочие способы для того, чтобы расплачиваться картами за границей. Для этого они оформляют карты Visа и Маstеrсаrd в странах ближнего зарубежья. Проще всего открыть счет и выпустить пластик в Узбекистане. Для этого потребуется только заграничный паспорт и местная сим-карта, а в некоторых случаях — временная регистрация в гостинице. Из-за простоты оформления туроператоры даже предлагают «карточные» туры в страну на пару дней.

Легко оформить карту так же в Казахстане, где иностранцу нужно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) со сведениями о физлице. Россияне так же начали ездить за картами в Белоруссию. В стране под санкции попали банки «Белинвестбанк», БелВЭБ «Дабрабыт» и «Сбер Банк», поэтому пользоваться их картами Visa и Mastercard за рубежом нельзя. Путешественники на форумах советуют оформлять карты в «БНБ-Банке» и «Приорбанке» для оплаты покупок в интернет-магазинах и за рубежом.

Не стоит забывать и про карты отечественной системы «Мир». Оплатить товары или услуги, а так же снять наличные в банкоматах можно в Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Абхазии, Южной Осетии и Вьетнама. Карту так же принимают в некоторых отделениях в ОАЭ. В планах платежной системы расширить географию применения.