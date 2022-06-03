Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России

Шестой пакет экономических и индивидуальных санкций против России и Белоруссии одобрил совет Евросоюза. Их перечень опубликован на сайте альянса.

Решено было запретить покупку, импорт или передачу сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от нефти займет не менее шести месяцев, от других продуктов нефтепереработки — до восьми месяцев.

Временное исключение будет сделано для критически зависимых от этих поставок стран, а также для Болгарии и Хорватии — их пока не коснется запрет на импорт российской морской нефти и вакуумного газойля соответственно.

От международной системы SWIFT будут отключены Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции. Также будет запрещено предоставлять России бухгалтерские, консультационные пиар-услуги и доступ к облачным сервисам.

Евросоюз расширит список лиц и организаций, которых касаются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Также новые пункты будут внесены в перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

В Европе приостановят вещание телеканалов «РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр». Кроме того, будут введены санкции в отношении отдельных физических и юридических лиц.