Оформить кобейджинговую карту «Мир» — UnionPay после запрета операций по российским картам Visa и Mastercard за рубежом захотели более трети россиян. Об этом со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob написало РИА «Новости».

Оформить карту «Мир» — UnionPay с возможностью оплаты в 180 странах мира планируют 35% россиян, как выяснили аналитики. О том, что такая карта им не понадобится, заявили 37% опрошенных. Остальные 28% респондентов затруднились с принятием решения.

Среди желающих завести карту «Мир» — UnionPay больше мужчин (39%), чем женщин (28%). Среди россиян старше 45 лет таких людей оказалось больше, чем среди тех, кто помоложе (37%). Чаще всего о таких планах говорили люди с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (44%).

Опрос проводился среди 1600 экономически активных жителей во всех округах России.

Россияне больше не могут использовать карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом. Внутри страны эти карты продолжат работать как обычно.