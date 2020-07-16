От судимости за экстремизм до членства в ЛДПР. Как блогер Мэддисон стал помощником депутата после шутки про Коран

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Он стал знаменит благодаря обзорам на видеоигры и участием в стендапах, однако многие узнали о нем после истории с неудачной шуткой про Коран. Она принесла ему не только судимость, но и угрозы от подписчиков. Подробнее о том, как Мэддисон прошел путь от преступника до политика, — в материале «360».

Шутка про Коран принесла ненависть мусульман

В апреле 2015 года на YouTube опубликовали стендап Ильи Мэддисона (Ильи Давыдова), точная дата выступления которого неизвестна. Сейчас ролик уже нельзя посмотреть — видеохостинг заблокировал его за нарушение авторских прав. Тогда она не привлекла внимания, однако в 18 января 2017 года на одну отреагировали в посвященном исламу Telegram-канале.

Речь идет о шутке про Коран — во время своего стендапа Мэддисон заявил, что однажды отправился с ним в туалет, потому что «читает только там».

«Я пришел, читаю суры. И тут понимаю, что в туалете нет туалетной бумаги. Тут ни у кого нет пояса шахидов? Я сижу на толчке, вокруг просто голяк. И я не то чтобы верю в Аллаха, но…», — сказал он во время выступления.

В итоге он заявил, что подтерся носком. Комик показал предмет одежды аудитории и вложил его в книгу, которую держал в руках, — якобы Коран. Однако в конце своего выступления он заявил, что это Библия.

Из Telegram-канала ролик быстро распространился по мусульманским сообществам в разных социальных сетях. Их подписчики осудили блогера за такие шутки и потребовали наказать его по законам России. Некоторые пользователи отнеслись к стендапу Мэддисона настолько серьезно, что стали угрожать ему физической расправой в аккаунтах соцсетей.

Через несколько дней после начала травли Илья Мэддисон покинул Россию. Ему пришлось уехать из-за угроз, которые стали поступать от сторонников ИГ*. Об этом рассказал друг блогера — он отметил, что Мэддисон не стал обращаться в полицию за помощью, потому что боялся встречного иска. Он опасался, что его могут задержать за оскорбление чувств верующих.

Судимости избежать не удалось

Боялся блогер не зря. 22 января 2017 года Религиозная организация мусульман Санкт-Петербурга «Мекка» рассказала «360», что готовит заявление в прокуратуру против Мэддисона. Глава организации Ренат Валиев отметил, что действия комика попадают под статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В конце апреля 2017 года стало известно, что ролик признали экстремистским материалом на основании решения Заводского районного суда города Грозного от 22 февраля 2017 года. А в мае 2018 года Тушинский суд Москвы приговорил комика к 1,5 года лишения свободы условно. Его признали виновным по статье «Экстремизм». Суд рассмотрел дело в особом порядке — без свидетелей и исследования доказательств, потому что блогер признал свою вину. Это и послужило смягчающим обстоятельством.

Избавился от судимости и вступил в ЛДПР

11 июня 2019 года стало известно, что Илья Мэддисон попросил суд снять с него судимость.

«Условный приговор был в 2018 году. В рамках исполнения приговора было подано заявление о снятии судимости», — уточнила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Марина Свиридова.

Заседание состоялось в этот же день, суд удовлетворил прошение видеоблогера. А уже осенью он заявил о своем желании вступить в ЛДПР. Он писал в Twitter, что хочет связаться по этому вопросу с блогером Юрием Хованским, который стал помощником депутата ЛДПР Василия Власова.

11 декабря стало известно, что желание блогера сбылось — Илью Давыдова приняли в ряды партии Владимира Жириновского. Об этом «360» сообщил депутат Госдумы от фракции Василий Власов.

Он отметил, что Мэддисон стал членом ЛДПР 10 декабря. В этот день в Госдуме проходил круглый стол партии с обсуждением темы «Современное состояние игровой индустрии в России: проблемы и перспективы». Блогер принимал в нем участие. О своих впечатлениях он написал в Twitter.

Это было очень интересное и содержательное мероприятие. Кроме всего прочего, был абсолютно счастлив, что меня приняли в ряды ЛДПР. В ближайшие дни постараюсь сделать эфир, на котором расскажу про все это подробнее Илья Мэддисон.

В партии он стал экспертом по взаимодействию с представителями игровой компьютерной индустрии.

Помощник депутата

16 июля 2020 года стало известно, что Василий Власов привлек Илью Давыдова в качестве «помощника на общественных началах».

«Он у нас курирует направление развития киберспорта. Учитывая, что этот человек по многим оценкам является королем российского YouTube, он может сделать многое для нашей партии, для общества и киберспорта и стать экспертом в области регулирования законов о киберспорте», — рассказал Власов «360».

Источник фото: телеканал «360»

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.