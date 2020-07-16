Илья Мэддисон стал помощником депутата. В ЛДПР блогера назвали экспертом

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Парламентарий рассказал «360», чем блогер будет заниматься.

«Он у нас курирует направление развития киберспорта. Учитывая, что этот человек по многим оценкам является королем российского Youtube, он может сделать многое для нашей партии, для общества и киберспорта, и стать экспертом в области регулирования законов о киберспорте», — заявил Власов.

Источник фото: телеканал «360»

Он напомнил, что Мэддисон вступил в партию ЛДПР еще в конце прошлого года.

«Мэддисон в свое время настаивал на том, что было бы неплохо тем, кто разрабатывает компьютерные игры, оказывалась государственная поддержка», — сказал парламентарий, отметив, что подобная практика уже существует на Западе.

Депутату Василию Власову — 25 лет, он самый молодой политик в Госдуме. Некоторое время назад в его помощниках оказался другой популярный видеоблогер Юрий Хованский.