«Был счастлив»: блогер Мэддисон вступил в ЛДПР

Известного блогера Мэддисона (Илью Давыдова) приняли в ряды партии Владимира Жириновского ЛДПР. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы от фракции Василий Власов.

«Да, он стал членом ЛДПР, посмотрим. Он у нас, в принципе, выступает экспертом в формате взаимодействия с представителями компьютерной индустрии, игровой индустрии. Это очень большая индустрия, развивающаяся во всем мире. Вчера он действительно стал членом ЛДПР», — сказал депутат.

Он добавил, что Давыдов имеет большую известность в кругу видеоблогеров и среди молодежи, благодаря чему он сможет определенным образом помогать партии.

«Мы с ним общались, мы с ним взаимодействовали, поэтому такое предложение взаимодействия мы сделали, и, в принципе, он был не против вступить в партию ЛДПР. Я думаю, что это принесет определенную пользу как и молодежной организации ЛДПР, так и в целом игровой индустрии, которая в России требует определенного развития», — заверил Власов.

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В Госдуме 10 декабря проходил круглый стол партии ЛДПР, в котором Мэддисон принимал участие. Темой было заявлено «Современное состояние игровой индустрии в России: проблемы и перспективы». Во время мероприятия обсуждались вопросы перспектив киберспорта в России, цензуры стриминговых платформ и возрастных ограничений в Сети.

После мероприятия блогер рассказал в Twitter, что приехал на круглый стол, даже несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем. Также он упомянул вступление во фракцию.

«Это было очень интересное и содержательное мероприятие. Кроме всего прочего, был абсолютно счастлив, что меня приняли в ряды ЛДПР. В ближайшие дни постараюсь сделать эфир, на котором расскажу про все это подробнее», — написал он.

Мэддисон впервые сообщил о своем решении вступить в ЛДПР осенью 2019 года. Он писал в Twitter, что хочет связаться по этому вопросу с блогером Юрием Хованским, который стал помощником депутата ЛДПР Василия Власова.

Илья Давыдов — популярный российский видеоблогер. Наибольшую известность ему принесли обзоры игр в Rutube и YouTube.