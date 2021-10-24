От мытья пола до цветочной империи. История успеха Людмилы Андреюшковой

«Формула успеха» — проект о женщинах, которые добились всего, чего хотели. В этот раз героиней стала Людмила Андреюшкова — владелица собственной цветочной империи. Сейчас она член Союза женщин России, лидер ступинского сообщества «Нежный бизнес», ее букетами восхищаются Ольга Бузова и Никита Джигурда, однако начинала она с маленького магазина, который по счастливому стечению обстоятельств купила у знакомой.

Людмила всегда мечтала работать сама на себя и долгое время шла к этой цели. Цветочный бизнес она начала не сразу — первым проектом была парикмахерская. Однако во время пандемии она поняла, что хочет заниматься совершенно другим. И обстоятельства сложились так, что позже она назвала их судьбой. «Формула успеха» узнала ее историю.

Рассказывает Людмила Андреюшкова.

Собственный бизнес вместо карьеры в крупной фирме

Я работала в очень крупной компании — пришла туда на лето в далеком 2005 году. Многие из тех, кто приходил, оставались потом на десятилетия. Я начинала простым сотрудником. Мыла полы, стояла за кассой, продавала продукцию, которую изготавливает компания. Я всегда была такой активной, энергичной, инициативной. Меня заметили и начали повышать. В итоге я оказалась в должности заместителя директора, в подчинении было где-то около 100 человек.

В конце моей карьерной жизни в этой компании у нас произошел не очень хороший инцидент, который я не хочу сейчас вспоминать. Тогда было принято решение, что все, мне надо расти дальше уже одной.

Источник фото: телеканал «360»

Муж работал до этого тоже на большом предприятии. Он мне очень хорошо помогает дома, он прямо вторая мама. Знает, как пеленать детей, как их купать, как их кормить. На самом деле, это мощная поддержка, когда человек не говорит, как тебе делать, а просто поддерживает.

Свое дело с поддержкой от государства

Парикмахерскую я открывала тоже с энтузиазмом, потому что на тот момент сидела в декрете с двумя детьми. Я всю жизнь мечтала, что буду работать на себя

Посмотрела, какие ниши самые прибыльные. На тот момент, конечно, цветочный тоже был прибыльным, но муж меня отговорил. Сказал: «Ты что? Цветы — это скоропортящийся продукт. Как ты будешь работать? Ты не флорист». Я послушала мужа, наверное, в первый и последний раз.

Следующая ниша — сфера услуг. Я думала: «Так, у нас в городе есть всего лишь одна детская парикмахерская. Почему бы не сделать экономпарикмахерскую, но семейную, куда могут прийти и дети, и взрослые? Я все просчитала, написала бизнес-план. Думала, где взять деньги. Накоплений особо нет, у нас была ипотека на тот момент — каждый месяц мы платили 23 тысячи при зарплате мужа в 40 тысяч.

Источник фото: телеканал «360»

Где-то около 70 тысяч у нас было отложено. Но это для бизнеса крохи. Залезла в интернет, посмотрела, какие субсидии предоставляет государство. Нашла субсидию от центра занятости. Я была в декрете, и, чтобы ее получить, надо было уволиться. Я так и сделала и встала на учет в центр занятости. Мне предложили написать бизнес-план, защитить его, и спустя два месяца я на выходе получила 96 тысяч рублей.

На тот момент мне казалось, что это большие деньги, которые мне дает государство. В итоге у меня было чуть больше 120 тысяч на мой бизнес

Опять же, как открыться? 120 тысяч для бизнеса — это мало. Я договорилась с арендодателями, что они дают мне арендные каникулы, пока мы все не сделаем. Везде ходила своими ножками, спрашивала своим ртом. И так потихонечку мы стали нарабатывать свою клиентуру. Мы оказывали услуги для пенсионеров.

Цветы в пандемию

Я открыла свой первый цветочный, когда мы все сидели на самоизоляции в 2020 году — когда выходили только по пропускам. На тот момент была парикмахерская, но мы были закрыты. У меня было два официальных сотрудника, арендная плата. И я думала, где же мне взять денег, если я сижу дома и не работаю.

Я залезла в интернет, поискала, какие бизнесы сейчас работают. Смотрю — курьеры носят цветы каждый день, значит, цветочный бизнес работает на доставку. И так сложились звезды, что именно в этот день мне позвонила моя знакомая и предложила выкупить ее действующий цветочный магазин. Говорит: «Я устала, тем более дохода особо нет. Я готова его продать».

Значит, судьба. Муж пришел с работы, сел ужинать. Говорю: «Леш, давай купим цветочный магазин». Бедный муж аж поперхнулся: «В смысле — купим? У нас нет денег». Я говорю: «Давай возьмем на тебя кредит. Потому что ты работаешь официально, у тебя хороший доход, тебе его дадут 100%».

За один день мы взяли кредит, выкупили магазин. Через два дня завезли товар, начали продавать. На самом деле, каждый день был как 8 Марта, потому что люди сидели дома, хотели порадовать своих близких, заказать им цветы, букеты, композиции. И мы работали не покладая рук

Мне было очень тяжело разрываться между двумя направлениями. Парикмахерская должна отвечать СанПиНу, там надо контролировать все: как дезинфицируются расчески, как вовремя кварцуется помещение. И было принято решение, что, так как у меня семья, все-таки я хочу посвящать время ей. Я выбрала более позитивный бизнес, который приносит удовольствие, деньги и душевное равновесие.

Источник фото: телеканал «360»

На момент покупки первого цветочного магазина товарооборот был около 250 000 в месяц. Сейчас это уже примерно полмиллиона рублей ежемесячно. Сейчас у нас два магазина. Второй немножко поменьше, он молоденький, ему всего полгода. Он приносит где-то до 300 тысяч в месяц.

Каждое утро, в 08:55, я просматриваю камеры. Мы можем проверить, пришел ли наш сотрудник на работу, — вырабатываем дисциплину. Это важно и для безопасности моих сотрудников. Потому что люди бывают разные. Надо, чтобы в случае какой-то ситуации мы могли разобраться.

Я привыкла все вести честно — так работать намного проще. Во-первых, ты не боишься проверок, ты знаешь, что у тебя все в порядке: если есть четыре сотрудника, значит, они официально оформлены, если ты пробиваешь чеки — ты платишь с этого налоги.

Зачем переживать, бояться, когда не пробил какой-то чек? Это наши нервные клетки, наше спокойствие. Работать в белую намного проще, чем в черную, поверьте мне

Главное — люди и поддержка

Основа всего — это труд, который я вкладываю в свою работу, удача, поддержка родных и стечение обстоятельств. У нас были премии, и наши букеты вручали Никите Джигурде и его супруге Марине, актерам театра и кино, вручали букет Ольге Бузовой.

Источник фото: телеканал «360»

В большей степени считаю себя успешной женщиной. Потому что у меня есть семья, дети, любимая работа, которая приносит удовольствие и доход. У меня есть друзья, люди, которые меня поддерживают.

Самое главное в бизнесе — это люди. Потому что без команды мы в одиночку все равно ничего не сделаем

Колоссальная сила в единстве

Я являюсь лидером сообщества «Нежный бизнес» в городе Ступино чуть больше года, это союз поддержки женского предпринимательства. Туда входят женщины, у которых уже есть свой бизнес, либо те, кто хочет его открыть. Либо самозанятые, либо просто женщины, которые интересуются бизнесом. У нас сейчас в Ступине в сообщество входит 86 человек.

По России нас уже больше 4,5 тысячи. Мы активно друг друга поддерживаем, потому что когда женщины собираются вместе — это просто колоссальная сила. Даже если мы поодиночке ничего не можем, то в сообществе мы готовы покорить все горы. У нас есть уже Союз женщин России, подмосковное отделение. У нас входят не только женщины-предприниматели, но и многодетные семьи, многодетные мамы, и просто активные женщины, у которых есть активная жизненная позиция, — те, кто занимается какой-то благотворительностью.

Союз женщин России — это не просто союз, это место, где я нашла себе подруг, нашла своих единомышленников. Это то место, где я и другие девушки могут поделиться своим опытом со своими коллегами, с молодежью. Я считаю, что моя миссия — это делиться опытом, своей историей, ведь так вы посмотрите с самого начала, с чего я вообще начинала, на какие деньги я жила, вообще какие ошибки совершила.