От медицинских до строительных. Какие маски лучше защищают от коронавируса?

Если в начале распространения коронавируса масок было не найти, то сейчас аптеки и интернет-магазины ими завалены. Покупателям предлагают не только медицинские средства защиты, но и другие их виды. Некоторые выбирают маски чисто визуально, забывая, что в первую очередь они должны защищать от инфекции. Далеко не все изделия эффективно помогают от заражений.

Профессиональные маски

Самые лучшие средства защиты от инфекции — профессиональные маски. Такие изделия могут быть полнолицевыми и полулицевыми, напоминая одновременно противогаз и экипировку дайвера. Специализированные маски выпускают ограниченными партиями для биологических лабораторий и некоторых медиков.

Источник фото: wikipedia.org

Профессиональные средства защиты нельзя найти в аптеке, но можно наткнуться на объявление в Сети. Тут необходимо понимать, что под видом дорогостоящей маски могут втюхивать подделку. Для большей убедительности мошенники могут использовать строительную маску, которую обычный человек не отличит от профессиональной.

Респираторы

Медицинские респираторы с клапаном легко можно приобрести в магазинах или аптеках. Такие средства защиты хорошо препятствуют попаданию инфекций в организм. Маска плотно прилегает к лицу, а воздух проходит через специальный фильтр. Эти маски можно увидеть на врачах, которые работают сейчас в больницах с зараженными коронавирусом.

Источник фото: pixabay.com

Респираторы ограждают человека от вируса, но не защищают окружающих, отмечают специалисты Роспотребнадзора. Клапан в маске фильтрует воздух при входе, но выдыхаемый воздух попадает в окружающую среду, минуя фильтр. Кроме того, в респираторах сложнее дышать, чем в обычных медицинских масках. Именно поэтому они не подойдут для людей с проблемами дыхания.

Медицинские маски

Оптимальный вариант во время пандемии коронавируса — медицинская маска. Это средство индивидуальной защиты не бьет по карману и может использоваться абсолютно всеми.

«Да, обычная медицинская маска не всесильна, но крупные капельки, которые разлетаются в воздухе от чихнувшего человека, она хоть как-то задержать может. По предварительным данным, массовое применение масок в Сингапуре и Гонконге минимизировало распространение инфекции», — пояснил заведующий научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ гриппа имени Смородинцева» Минздрава России Игорь Никоноров.

Источник фото: pixabay.com

Сейчас медицинские маски делают из трехслойного материала SMS: спанбонд – мелтблаун — спанбонд. Благодаря такой технологии маски обладают хорошими абсорбирующими свойствами и не пропускают биологические жидкости.

При выборе масок необходимо обращать внимание на маркировку. На упаковке должен стоять ГОСТ Р 58396-2019. По нему есть два типа изделий: I предназначен для пациентов, а II — для медиков. Эффективность масок 95 и 98% соответственно. Если вы покупаете средства защиты европейского производства, то отметки следующие: FFP1 — 80% защиты, FFP2 — от 94% и FFP3 — от 99%.

Тканевые маски

От наиболее эффективных масок перейдем к менее действенным. Многие даже во время разгула смертельной инфекции хотят выглядеть стильно. Такие люди отдают предпочтение не медицинским маскам, а текстильным. Тканевые маски сейчас можно приобрести под любой образ, каких угодно расцветок. Дизайнеры и модельеры активно дают советы по новому коронавирусному аксессуару.

Но эксперты предупреждают, что тканевые маски не обладают антимикробными свойствами. Даже если изделие сделано из толстого неопрена, оно не защитит от вирусов. Эти маски можно использовать только для защиты от городской пыли или выхлопных газов.

Строительные маски

Первое место среди самых бесполезных для защиты от инфекции занимают строительные маски. Кроме магазинов, их предлагают купить в интернете. Продавцы могут говорить об антибактериальных свойствах, но такие средства защиты помогут лишь от попадания грязи.

«Зачастую в интернете под видом медицинских продаются строительные или гигиенические маски. Строительные предназначены для защиты от пыли, грязи. Гигиенические являются текстильным изделием. Их защитные свойства никем не установлены и не доказаны», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Чтобы отличить медицинскую маску от строительной, нужно взглянуть на маркировку. Видите отметку ТР ТС 019/2011 — не берите маску. Еще может быть маркировка FFP, но только FFP3 и американский знак N99 говорят о защите от вирусов.

Как использовать?

Хорошую медицинскую маску необходимо не только выбрать, но и правильно использовать. Специалисты напоминают, что одноразовые маски можно носить только два-три часа. Когда снимаете маску, не дотрагивайтесь до ее передней части. Затем положите ее в пакет, завяжите и выбросьте.

Источник фото: rospotrebnadzor.ru

Если маска многоразовая, то через пару часов ее нужно обязательно обработать. Средство защиты можно постирать или прогладить утюгом.

Во время ношения маска должна максимально плотно прилегать к лицу. Все складки нужно расправить, чтобы полностью были закрыты подбородок, рот и нос. Помните, что маски помогут защититься от заражения только при соблюдении мер профилактики. Необходимо чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками и минимизировать общение с другими людьми.