Памятку о масочном режиме сделали для жителей Подмосковья

Начиная с 12 мая все жители московского региона должны будут надевать медицинские маски перед выходом из дома. За соблюдением правил будут следить сотрудники полиции и ГИБДД, которые могут выписать штраф за нарушение масочного режима.

Где надевать маски?

Жители Подмосковья должны будут надевать медицинские маски во время похода в магазин или аптеку. Еще средства защиты понадобятся при поездках на общественном транспорте. Также правила масочного режима распространяются на нахождение в медицинских учреждениях и на предприятиях. В Москве, кроме масок, необходимо надевать еще и перчатки.

Источник фото: mosreg.ru

Покупка масок

О приобретении медицинских масок лучше позаботиться заранее. Купить их можно не только в аптеках или продуктовых магазинах, но и на станциях метро, в киосках или на вокзалах. Также продажа средств индивидуальной защиты открыта на остановках, автостанциях и в автобусах Подмосковья.

Кроме того, сеть «Мособлмедсервис» делает скидки на маски людям старше 65 лет. Воспользоваться этим предложением можно с 15 мая при предоставлении социальной карты.

Что грозит за нарушение правил?

Следить за соблюдением масочного режима в области будут правоохранители и сотрудники ГИБДД. Сначала за нарушение можно будет получить только предупреждение, но потом начнут выписывать штрафы в размере четырех тысяч рублей. Лучше не испытывать удачу, а просто надевать маску.