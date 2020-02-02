«Осталось пережить три дня». Главное об обрушении крыши во время «гаражной вечеринки» в Новосибирске

В Новосибирске во время «гаражной вечеринки» обрушилась крыша. Тусовку устроили в заброшенном здании РАН. В итоге под завалами оказались пять человек, одна девушка погибла. «360» собрал главное об обрушении.

Обрушение

Крыша здания на бульваре Молодежи в Новосибирске обрушилась в ночь на 2 февраля. В этот момент в нем находились около 200 человек, большинство эвакуировались самостоятельно. Четверых спасли из-под завалов, одна девушка погибла.

«Из-под завалов одноэтажного строения из сэндвич-панелей, пристроенного к кирпичному зданию, спасатели извлекли пять человек, которые были переданы медикам. Одну женщину обнаружили без признаков жизни», — сообщили в пресс-службе новосибирского управления МЧС.

Спасатели рассказали, что площадь обрушения составила около 240 квадратных метров. Крыша рухнула в раздевалке одноэтажного здания, пристроенного к кафе. По словам спасателей, что это могло произойти из-за снега.

Разбирательства

После обрушения следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вскоре по поручению главы СК Александра Бастрыкина в Новосибирске отправили криминалистов из центрального аппарата. Там сообщили о задержании организатора «гаражной вечеринки». Им оказался 27-летний молодой человек.

В прокуратуре области рассказали, что здание числилось за ФГУП «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН.

«Договор аренды с какой-то фирмой был у СО РАН, которое передало нам перед Новым годом эти помещения, но фирма прекратила свою деятельность на этих площадях. Мы их еще не осваивали, и, как мне докладывали, они стояли пустые, мы только бумажной работой занимались по передаче этих помещений», — рассказал ТАСС директор организации Виктор Михеев.

Вечеринка у Вальтера

Одна из участниц вечеринки рассказала ngs.ru, что организаторы проводят подобные мероприятия регулярно, они привязаны к одному и тому же месту. В то же время, по ее словам, в этом помещении на бульваре Молодежи она была уже во второй раз.

Еще один участник вечеринки Владимир рассказал «360», что контингент отдыхающих в этом месте — студенты из Instagrаm, устраивающие «междусобойчик».

«Это заброшенное здание, типа гараж. Сдают его какой-то конторе. Через Instagram потом устраивают междусобойчик, в основном для молодых студентов», — сказал молодой человек.

«Атмосферу создают музыка, сами люди и алкоголь. В каком-то плане это жутковатая тусовка — никаких гарантий», — отметила Екатерина.

Организаторы вели группу в соцсетях. Судя по этому посту с анонсом вечеринки, во время которой произошло обрушение, вход стоил от 200 до 400 рублей. Чтобы пройти, нужно было прислать информацию о себе организаторам. Там же отмечается, что вечеринка пройдет в Академгородке, «в том же месте, что и в прошлый раз». «До тусы #waltergarageparty осталось пережить три дня» — так начинается пост, но эти три дня пережили все, а вот тусу нет.

В соцсетях начали распространять версию о пожаре, который предшествовал обрушению. Но сами участники вечеринки это опровергают. По их словам, крыша обвалилась в раздевалке, многие из них даже не поняли, что произошло, пока им не сказали эвакуироваться. Вернее, выбегать наружу.