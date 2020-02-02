    02 февраля 2020, 02:35

    Следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли кафе в Новосибирске

    Нина Петлинова

    Следователи возбудили уголовное дело после того, как кровля раздевалки кафе обрушилась на посетителей. Об этом сообщил СУ СК по региону.
    Следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли кафе в Новосибирске

    Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

    СУ СК РФ по Новосибирской области

    В ведомстве уточнили, что точное количество погибших пока не известно — по предварительным данным, погиб один посетитель. По предварительной информации, пристроенная к кафе раздевалка разрушилась из-за скопившегося на крыше снега. Само кафе не обрушилось, оно построено из прочных материалов. В отличие от раздевалки — она была сделана из деревянных досок и обшита сэндвич-панелями.

    По словам очевидцев, под завалами могли находится до 10 человек, однако спасатели обнаружили лишь пятерых. О состоянии четверых выживших пока ничего не известно.