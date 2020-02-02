Следователи возбудили уголовное дело после обрушения кровли кафе в Новосибирске

Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) СУ СК РФ по Новосибирской области

В ведомстве уточнили, что точное количество погибших пока не известно — по предварительным данным, погиб один посетитель. По предварительной информации, пристроенная к кафе раздевалка разрушилась из-за скопившегося на крыше снега. Само кафе не обрушилось, оно построено из прочных материалов. В отличие от раздевалки — она была сделана из деревянных досок и обшита сэндвич-панелями.

По словам очевидцев, под завалами могли находится до 10 человек, однако спасатели обнаружили лишь пятерых. О состоянии четверых выживших пока ничего не известно.