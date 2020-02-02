При обрушении крыши в кафе Новосибирска погиб человек

В Центральной клинической больнице города рассказали «Интерфаксу», что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отвезли в операционную. Еще двух отпустили домой.

В региональном управлении МЧС уточнили, что людей под завалами больше нет, поисковые работы завершены.

Крыша обрушилась в раздевалке кафе, расположенном на бульваре Молодежи, на площади 240 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

В МЧС уточнили РИА «Новости», что раздевалка была пристроена к кафе.

«Она была сделана из деревяшек и обшита сэндвич-панелями», — заявил представитель ведомства.

Крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. По данным МЧС, слой снега был не менее метра высотой. ЧП произошло в кафе «Родня» в новосибирском Академгородке.