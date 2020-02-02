    02 февраля 2020, 02:24

    При обрушении крыши в кафе Новосибирска погиб человек

    Кирилл Фролов

    Из-за обрушения крыши в кафе Новосибирска погибла девушка, сообщили ТАСС в экстренных службах города. Еще четыре человека пострадали.
    При обрушении крыши в кафе Новосибирска погиб человек

    В Центральной клинической больнице города рассказали «Интерфаксу», что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их отвезли в операционную. Еще двух отпустили домой.

    В региональном управлении МЧС уточнили, что людей под завалами больше нет, поисковые работы завершены.

    Крыша обрушилась в раздевалке кафе, расположенном на бульваре Молодежи, на площади 240 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

    В МЧС уточнили РИА «Новости», что раздевалка была пристроена к кафе.

    «Она была сделана из деревяшек и обшита сэндвич-панелями», — заявил представитель ведомства.

    Крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега. По данным МЧС, слой снега был не менее метра высотой. ЧП произошло в кафе «Родня» в новосибирском Академгородке.