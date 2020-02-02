Обрушившееся в Новосибирске здание принадлежало РАН. Там не разрешали проводить мероприятия

Власти не разрешали проводить мероприятия в здании в Новосибирске, где в результате обрушения погибла девушка. Оно принадлежало подведомственному учреждению сибирского отделения РАН.

«На уровне муниципалитета никаких разрешений никто не выдавал. Мероприятия не систематически проводились, и что они там проходят — никаких уведомлений не было», — сказал ТАСС глава Советского района Новосибирска Дмитрий Оленников.

В прокуратуре области рассказали, что здание числилось за ФГУП «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» СО РАН. После происшествия правоохранители установят, на каких основаниях в здании находились люди и насколько законно его было эксплуатировать в качестве кафе.

В ночь на 2 февраля в раздевалке кафе, расположенном на бульваре Молодежи, обрушилась крыша. В этот момент в здании находились около 200 человек, большинство эвакуировались самостоятельно. Четверых спасли из-под завалов, одна девушка погибла. Спасатели сообщали о завершении поисковых работ. Площадь обрушения составила 240 квадратных метров. По предварительным данным, ЧП произошло из-за скопившегося снега.