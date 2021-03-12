Особый запах. Как собак Петербурга будут учить искать расчлененку

Полиция Петербурга может получить новую технологию для обучения служебных собак. Их будут натаскивать на поиски погибших и фрагментов их тел. Для этого Санкт-Петербургская лаборатория средств индикации создала специальный комплекс подготовки.

Полиция Санкт-Петербурга решила натаскивать служебных собак на поиски трупов на разных стадиях разложения. К такому решению силовиков подтолкнули громкие дела доцента Соколова, расчленившего свою аспирантку, а по совместительству и любовницу, и супруги рэпера Энди Картрайта, которая, по версии следствия, так же расправилась со своим мужем. Было немало и менее известных, но столь же кровавых убийств.

Неновая технология

В Санкт-Петербургской лаборатории средств индикации, которая поставляет имитаторы запахов для тренировок служебных собак силовым ведомствам, разработала четыре новых компонента, передает Life. Они воссоздают запахи разных стадий разложения трупов: от «свежей крови» до «разлагающегося», «мумифицированного» и «обожженного».

Каждый из компонентов содержит в составе специальные ароматические добавки. Например, для воссоздания запаха разлагающегося трупа используют кадаверин, а мумифицированное тело имитируют с помощью измельченных человеческих волос и ногтей, обработанных стеаратом натрия. Для создания запаха обожженных останков применяют обожженные ногти и волосы, генетический материал закупают в парикмахерских и салонах красоты. Натренированные такими запахами собаки смогут помогать в поисках после стихийных бедствий, терактов и других ЧП, уверены в лаборатории.

Раньше же натаскивать собак приходилось на настоящие «образцы». Для воссоздания запахов использовали мясо различных животных, а иногда материал брали из неопознанных трупов в моргах, но подобные методики вызывали серьезные этические вопросы. Есть у новой формулы и другое преимущество: хранить имитаторы, в отличие от реальных останков, можно в течение неограниченного срока.

Однако эксперты в области кинологии уверены в том, что никакого сенсационного новшества в разработке подобных имитаторов нет. В России, как и во всем мире, давно создают аналогичные «репродукции» различных наркотических и взрывчатых веществ, а также оружия и даже запрещенных для ввоза продуктов, которые используют в правоохранительных органах для расследований.

Найти живого и мертвого

Руководитель департамента информации Российской кинологической федерации Евгений Цигельницкий объяснил «360», что каждый год появляются те или иные новые технологии обучения разыскных собак, но принцип всегда схожий.

«Собакам добавляют запахи во время обучения, начинают с наиболее распространенного и простого для собаки. У нее образуется связь: я нашла то, что нужно хозяину, мне за это что-то дали. А потом вводят другие запахи, отвлекающие вещества», — объяснил он.

Президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц добавил, что собаки незаменимы в поисковой работе, в том числе и когда речь идет об останках. Причем найти собака может не только закопанный в земле труп, но и утопленника, находящегося под водой.

Особенно это полезно в тех случаях, когда происшествие «скрытое» и ни один аппарат не способен помочь в поисках. Не менее актуальны поиски со специально обученными собаками в случаях с серийными убийцами, объяснил Цигельницкий. Очень часто преступники, орудовавшие не один год, не могут вспомнить, где прятали тела своих жертв, при этом для обвинения такие факты очень важны.

Есть такая поговорка: нет тела — нет дела. Поэтому очень важно преступника до суда привязать к каждой его жертве. Если преступление совершено давно, иногда нет возможности найти останки, даже привезя убийцу на место преступления Евгений Цигельницкий.

«При техногенных катастрофах МЧС тоже они нужны — мало найти живых, нужно и мертвых вытащить, людей же надо захоронить как-то по-человечески. Это абсолютно необходимая служба», — заключил эксперт.

Цигельницкий добавил, что запах человеческого тела, в том числе и в процессе разложения, биологически значим, поэтому на него собаку натаскать проще, чем на наркотики и взрывчатку. Однако сама процедура создания имитатора достаточно сложная — нельзя просто взять «падаль» и дать ее понюхать собаке.

Сложности метода

Для поиска трупов правоохранителям понадобятся новые животные: уже работающие и натасканные на наркотики, оружие или взрывчатку собаки не подойдут. Цигельницкий объяснил это тем, что, несмотря на способности животного, память на запахи остается ограниченной.

Причем подходят для такой работы далеко не все собаки, уверен эксперт. Лучше всего подойдут, например, овчарки, ретриверы и спаниели.

«Собаки должны быть с высоким интересом не просто к поиску, но у них должна быть врожденная склонность к поиску по требованию, то есть она должна искать не то, что нужно ей, а то, что нужно вожатому. При этом собаки не должны быть агрессивными, потому что часто это происходит при большом скоплении людей, к которым собака должна быть индифферентна», — отметил он.

Наиболее же серьезная загвоздка метода обучения на имитаторах, уверен Цигельницкий, заключается в том, что они дают очень небольшое количество запаха. Это значит, что предположить, как себя поведет собака, найдя большой источник запаха, очень сложно.

Но ни одна собака не будет стопроцентно надежно работать на имитаторах, если ей в процессе обучения не предлагать находить и реальные запахи Евгений Цигельский.

Евгений Цигельницкий подчеркнул, что в России кинологическая служба в том или ином виде существовала еще со времен империи. Государство понимало ценность и натренированных животных, и обученных людей.

«Не имеет смысла держать в отделении большое количество таких собак-поисковиков, потому что в кинологических отделениях достаточно много других задач, связанных с поиском людей, с розыском преступников по следу, с поиском наркотиков, взрывчатых веществ. Если в подразделении будет одна-две собаки, которые натасканы на трупы (а так, как правило, и есть), этого будет вполне достаточно», — уверен Карапетьянц.

Но его коллега Евгений Цигельницкий с этим не согласен. По его мнению, сокращение кинологических служб может приводить к катастрофическим последствиям, ведь из-за этого теряется и школа, восстановить которую очень сложно. Это также требует довольно продолжительного времени, которого в случае ЧП может просто не оказаться.

Сама же собака, по мнению Константина Карапетьянца, исключительно податлива с точки зрения приобретения навыков. Главное в такой работе, чтобы с животным рядом был хорошо обученный человек.