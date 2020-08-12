Судьбу останков Ещенко огласили на суде над историком Соколовым

Историк Олег Соколов жестоко разделался с трупом студентки Анастасии Ещенко, утверждает следствие. Суд над доцентом продолжается с 2019 года. Почти после каждого заседания всплывают шокирующие подробности преступления.

Очередное заседание прошло в среду. В ходе слушания прокурор зачитал протокол с обыска в квартире историка. Как выяснилось, после попытки утопить в Мойке расчлененные останки тела студентки Соколов попытался спрятать голову девушки в сумке в собственной квартире. Голова была упакована в несколько пакетов и перемотана скотчем. В материалах также сообщается, что на ней обнаружили кровяные подтеки и следы от удара жестким предметом.

Кроме того, в черепе нашли отверстия от огнестрельного оружия — малокалиберной винтовки. Обрез с патронами тоже хранился в квартире Соколова. Еще одна часть тела — руки Ещенко — были спрятаны в рюкзаке историка.

Ранее бывшая жена Олега Соколова рассказала о характере мужа. По ее словам, историк мог вспылить, но никакого насилия или агрессии с его стороны она не замечала.