Судьбу останков Ещенко огласили на суде над историком Соколовым
Очередное заседание прошло в среду. В ходе слушания прокурор зачитал протокол с обыска в квартире историка. Как выяснилось, после попытки утопить в Мойке расчлененные останки тела студентки Соколов попытался спрятать голову девушки в сумке в собственной квартире. Голова была упакована в несколько пакетов и перемотана скотчем. В материалах также сообщается, что на ней обнаружили кровяные подтеки и следы от удара жестким предметом.
Кроме того, в черепе нашли отверстия от огнестрельного оружия — малокалиберной винтовки. Обрез с патронами тоже хранился в квартире Соколова. Еще одна часть тела — руки Ещенко — были спрятаны в рюкзаке историка.
Ранее бывшая жена Олега Соколова рассказала о характере мужа. По ее словам, историк мог вспылить, но никакого насилия или агрессии с его стороны она не замечала.