«Разместила тело по пакетам в холодильнике». СМИ опубликовали допрос жены Энди Картрайта

Жена Юшко Марина Кохал рассказала, что Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт, был запойным алкоголиком, пил по четыре-пять дней, курил и употреблял таблетки, иногда принимал наркотики.

Накануне смерти, 23 июля, по ее словам, рэпер пил алкоголь. На следующий день Юшко полдня провел у себя в комнате, куда Марина приносила ему еду. Через полтора часа после последнего разговора с ним она обнаружила супруга без признаков жизни, рядом лежал шприц.

«Когда я поняла, что он мертв, я впала в сильнейший ступор, утратила ощущение реальности и не знала, что делать. Далее в течение следующих суток я расчленила тело своего супруга и разместила его части по пакетам в холодильнике, находящемся на кухне», — сообщила она следователям.

Девушка утверждала, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. Мать ей не помогала расчленять тело. Когда она узнала о смерти зятя, просила дочь позвонить в полицию.

На допросе Кохал сообщила, что Александр часто говорил о суициде и рассуждал о своих похоронах.

Александр Юшко умер в своей квартире 24 июля. Около пяти дней никто не знал о его смерти. Женщина сообщила о случившемся в полицию через адвоката. По словам Марины Кохал, ее муж умер от передозировки. Она посчитала такую смерть недостойной для рэпера и решила расчленить и спрятать тело мужа, а потом объявить о его пропаже.

После того как экспертиза следов наркотиков в организме Юшко не нашла, Кохал заявила, что могла перепутать передозировку с отравлением.

По версии следствия, Марина убила супруга из ревности к любовнице, ради которой Юшко собирался уйти из семьи.