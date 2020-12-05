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    05 декабря 2020, 13:33

    «Разместила тело по пакетам в холодильнике». СМИ опубликовали допрос жены Энди Картрайта

    Екатерина Шамина

    Жена рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марина Кохал призналась, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. Baza опубликовала первый допрос обвиняемой.
    «Разместила тело по пакетам в холодильнике». СМИ опубликовали допрос жены Энди Картрайта

    Жена Юшко Марина Кохал рассказала, что Александр Юшко, известный под псевдонимом Энди Картрайт, был запойным алкоголиком, пил по четыре-пять дней, курил и употреблял таблетки, иногда принимал наркотики.

    Накануне смерти, 23 июля, по ее словам, рэпер пил алкоголь. На следующий день Юшко полдня провел у себя в комнате, куда Марина приносила ему еду. Через полтора часа после последнего разговора с ним она обнаружила супруга без признаков жизни, рядом лежал шприц.

    «Когда я поняла, что он мертв, я впала в сильнейший ступор, утратила ощущение реальности и не знала, что делать. Далее в течение следующих суток я расчленила тело своего супруга и разместила его части по пакетам в холодильнике, находящемся на кухне», — сообщила она следователям.

    Девушка утверждала, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. Мать ей не помогала расчленять тело. Когда она узнала о смерти зятя, просила дочь позвонить в полицию.

    На допросе Кохал сообщила, что Александр часто говорил о суициде и рассуждал о своих похоронах.

    Александр Юшко умер в своей квартире 24 июля. Около пяти дней никто не знал о его смерти. Женщина сообщила о случившемся в полицию через адвоката. По словам Марины Кохал, ее муж умер от передозировки. Она посчитала такую смерть недостойной для рэпера и решила расчленить и спрятать тело мужа, а потом объявить о его пропаже.

    После того как экспертиза следов наркотиков в организме Юшко не нашла, Кохал заявила, что могла перепутать передозировку с отравлением.

    По версии следствия, Марина убила супруга из ревности к любовнице, ради которой Юшко собирался уйти из семьи.