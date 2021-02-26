Житель Ленобласти расчленил тело своей матери и закопал его в лесу

В Ленинградской области житель города Сертолово расчленил тело матери и закопал останки в лесопарке в районе деревни Лупполово. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил портал 78.ru.

Тревогу о пропаже 65-летней женщины забила ее сестра. О том, что ее родственница с конца августа перестала выходить на связь, она сообщила в полицию 15 февраля.

Правоохранители во время поисков пенсионерки задержали ее 41-летнего сына. Он признался, что в сентябре обнаружил свою мать мертвой в ванной комнате. По его словам, она страдала от алкоголизма, что и стало предполагаемой причиной смерти. Мужчина перенес тело на кухню и расчленил его ножовкой по металлу. Останки он упаковал в мусорные пакеты и закопал в лесу за ближайшей деревней. Расследование продолжается.

Ранее в городе Мурино под Петербургом арестовали подозреваемого в расчленении женщины. По данным следствия, 64-летний мужчина распивал с ней спиртное, после чего между ними возникла ссора, он ударил женщину несколько раз по голове, и в результате убил, а потом расчленил тело и вынес в пакетах, которые выбросил вдоль трассы.