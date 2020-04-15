«Ольха» нацелилась на Ростов. Украина пригрозила неуправляемой ракетой
Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман допустил возможность нанесения удара реактивной системой залпового огня «Ольха» по критически важной для России инфраструктуре. В качестве примера такого объекта глава предприятия, производящего и утилизирующего ракетное топливо, привел нефтеперерабатывающий завод «Каменский» в Ростовской области.
«В случае нового широкомасштабного наступления Российской Федерации с помощью „Ольхи“ мы получаем средство сдерживания. Удары „Ольхой“ могут быть нанесены и по их [объектам] критической инфраструктуры, вроде того же „Каменского“», — заявил он в интервью изданию Сensor.net.
Вместе с тем Шиман посетовал, что в 2020 году украинские власти не выделили средства для финансирования предприятия. Из-за этого с начала года руководство завода уже сократило 687 сотрудников. Если денег не будет и дальше, работы лишатся еще 190 человек. Тогда Украина останется без средств сдерживания России, ведь ВСУ лишатся твердого топлива для ракет «Ольха».
Русофобия в угоду Западу
Украина не впервые делает громкие заявления о возможном уничтожении российский инфраструктуры. В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что крылатые противокорабельные ракеты Р-360 «Нептун» способны в считаные минуты уничтожить Крымский мост. Депутат Владимир Жириновский отметил тогда, что если это произойдет, Украина перестанет существовать как государство. Затем Турчинов заявлял, что жители ЛНР и ДНР еще поблагодарят Киев за «освобождение», а Украина вернет себе Крым.
Рассказывая о российском оружии, представители Минобороны упоминают о характеристиках новинок. Однако воздерживаются от заявлений о том, что и где могут уничтожить российские подлодки «Борей», ядерные комплексы «Авангард» или гиперзвуковые ракеты «Циркон». Украина делает громкие русофобские высказывания, пояснил «360» военный эксперт Алексей Леонков, чтобы напомнить о себе западным партнерам и покровителям.
Если же акт агрессии все же произойдет, Россия ответит в соответствии со своей оборонной доктриной. Сейчас, напомнил эксперт, официально Россия не воюет с Украиной и не имеет воинского контингента на территории этой страны. Не исключено, что в ближайшее время Шиман пополнит список лиц, на которых в России заведены уголовные дела. Это уготовано всем, кто угрожает суверенитету РФ.
«Удивительно, что директор какого-то там завода обладает информацией, которая, если даже она достоверная, находится в ведении Минобороны Украины. И непонятно, почему такие заявления делают лица, которые абсолютно непричастны к решению этого вопроса. Из всего, что я перечислил, делается вывод: очередное пропагандистское заявление, которое ничего не изменяет в отношениях с Украиной со стороны России», — подчеркнул Леонков.
Советская переделка
«Ольха» — это ракета, которую Украина сделала на базе советской системы залпового огня «Смерч», дальностью полета свыше 100 километров. Чтобы поразить объекты в Ростовской области, пусковую установку нужно располагать в приграничной зоне.
«Они пророчили, что она полетит далеко-далеко. Но, как говорится, дальше характеристик „Смерча“ она не пошла. Очень много было пропагандистских роликов, снимали запуск этой „Ольхи“ с разных ракурсов. Пытались выдать ее за новый ракетный комплекс, чуть ли не оперативно-тактический. Но переделка, перекраска известного всем комплекса на характеристики ракеты не повлияли», — добавил Леонков.
Российские модернизированные системы залпового огня «Торнадо» на голову превосходят украинскую «Ольху». Их эффективность обеспечивается ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке. За счет этого огонь ведется в автоматическом режиме без использования станций расчета баллистики. В то время как «Ольха» — это неуправляемая ракета, летящая по баллистической траектории.
«Наши системы залпового огня прошли модернизацию и стали более эффективными. Системы залпового огня у нас сейчас входят в новое образование — разведывательно-ударный контур. Это когда по данным разведки наносится точный удар. Наши системы залпового огня это могут делать», — заключил Леонков.