«Ольха» нацелилась на Ростов. Украина пригрозила неуправляемой ракетой

На Украине заявили, что реактивная система залпового огня «Ольха» способна разбомбить Ростовский НПЗ. Ранее Киев заявлял, что другие ракеты могут за секунды уничтожить Крымский мост. Высказывания нужны, чтобы напомнить о себе западным партнерам, считает военный эксперт Алексей Леонков. На деле российское вооружение на голову превосходит украинское.

Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман допустил возможность нанесения удара реактивной системой залпового огня «Ольха» по критически важной для России инфраструктуре. В качестве примера такого объекта глава предприятия, производящего и утилизирующего ракетное топливо, привел нефтеперерабатывающий завод «Каменский» в Ростовской области.

«В случае нового широкомасштабного наступления Российской Федерации с помощью „Ольхи“ мы получаем средство сдерживания. Удары „Ольхой“ могут быть нанесены и по их [объектам] критической инфраструктуры, вроде того же „Каменского“», — заявил он в интервью изданию Сensor.net.

Вместе с тем Шиман посетовал, что в 2020 году украинские власти не выделили средства для финансирования предприятия. Из-за этого с начала года руководство завода уже сократило 687 сотрудников. Если денег не будет и дальше, работы лишатся еще 190 человек. Тогда Украина останется без средств сдерживания России, ведь ВСУ лишатся твердого топлива для ракет «Ольха».

Русофобия в угоду Западу

Украина не впервые делает громкие заявления о возможном уничтожении российский инфраструктуры. В июле 2019 года экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что крылатые противокорабельные ракеты Р-360 «Нептун» способны в считаные минуты уничтожить Крымский мост. Депутат Владимир Жириновский отметил тогда, что если это произойдет, Украина перестанет существовать как государство. Затем Турчинов заявлял, что жители ЛНР и ДНР еще поблагодарят Киев за «освобождение», а Украина вернет себе Крым.

Рассказывая о российском оружии, представители Минобороны упоминают о характеристиках новинок. Однако воздерживаются от заявлений о том, что и где могут уничтожить российские подлодки «Борей», ядерные комплексы «Авангард» или гиперзвуковые ракеты «Циркон». Украина делает громкие русофобские высказывания, пояснил «360» военный эксперт Алексей Леонков, чтобы напомнить о себе западным партнерам и покровителям.

Если же акт агрессии все же произойдет, Россия ответит в соответствии со своей оборонной доктриной. Сейчас, напомнил эксперт, официально Россия не воюет с Украиной и не имеет воинского контингента на территории этой страны. Не исключено, что в ближайшее время Шиман пополнит список лиц, на которых в России заведены уголовные дела. Это уготовано всем, кто угрожает суверенитету РФ.

«Удивительно, что директор какого-то там завода обладает информацией, которая, если даже она достоверная, находится в ведении Минобороны Украины. И непонятно, почему такие заявления делают лица, которые абсолютно непричастны к решению этого вопроса. Из всего, что я перечислил, делается вывод: очередное пропагандистское заявление, которое ничего не изменяет в отношениях с Украиной со стороны России», — подчеркнул Леонков.

Советская переделка

«Ольха» — это ракета, которую Украина сделала на базе советской системы залпового огня «Смерч», дальностью полета свыше 100 километров. Чтобы поразить объекты в Ростовской области, пусковую установку нужно располагать в приграничной зоне.

«Они пророчили, что она полетит далеко-далеко. Но, как говорится, дальше характеристик „Смерча“ она не пошла. Очень много было пропагандистских роликов, снимали запуск этой „Ольхи“ с разных ракурсов. Пытались выдать ее за новый ракетный комплекс, чуть ли не оперативно-тактический. Но переделка, перекраска известного всем комплекса на характеристики ракеты не повлияли», — добавил Леонков.

Российские модернизированные системы залпового огня «Торнадо» на голову превосходят украинскую «Ольху». Их эффективность обеспечивается ГЛОНАСС-навигатором в пусковой установке. За счет этого огонь ведется в автоматическом режиме без использования станций расчета баллистики. В то время как «Ольха» — это неуправляемая ракета, летящая по баллистической траектории.

«Наши системы залпового огня прошли модернизацию и стали более эффективными. Системы залпового огня у нас сейчас входят в новое образование — разведывательно-ударный контур. Это когда по данным разведки наносится точный удар. Наши системы залпового огня это могут делать», — заключил Леонков.