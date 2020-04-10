Украина показала испытания ракеты Р-360. Ею угрожали уничтожить Крымский мост

Украинские военные испытали новую противокорабельную ракету Р-360 комплекса «Нептун». В прошлом году Киев заявил, что она способна за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Видеозапись испытаний, которые прошли в Одесской области, опубликовал на YouTube-канале Defense Express. В ролике показано, как ракета поразила морскую цель.

Стрельбы провели 2 апреля на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины «Алибей».

Разработчики ракеты заявили, что выпущенный снаряд поразил цель с дистанции «около 100 километров».

В подписи к видео указано, что заявленная дальность пуска ракеты достигает 280 километров. Р-360 развивает скорость порядка 1000 километров в час на высоте полета в 3–10 метров над уровнем моря. Масса ракеты — 870 килограммов, а ее боевая часть весит 150 килограммов.

«Нептун», уточнило РИА «Новости», разработан на базе старой советской ракеты Х-35. Летом 2019 года Александр Турчинов, который возглавлял Совет национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что эти ракеты могут уничтожить Крымский мост за несколько минут.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский тогда ответил на этот выпад достаточно жестко: он заявил, что при таком развитии событий Украины не станет как государства.

Накануне российские военные впервые отработали поражение целей по координатам от беспилотника. Учения, в которых приняли участие реактивные системы залпового огня «Град», провели в Амурской области.