    13 апреля 2020, 12:51

    Бывший секретарь СНБО Турчинов уверен, что Украина сможет вернуть себе Крым

    Анастасия Кременчугская

    Александр Турчинов, бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины, рассказал, как Украина «сможет» вернуть себе Крым. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на местное издание.

    «В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной», — заявил экс-секретарь СНБО.

    По слова Турчинова, в «возвращении» Крыма помогут сильная экономика и сильная армия. Он считает, что именно над этими пунктами должна работать украинская власть. Бывший секретарь также добавил, что необходимо мощное современная оружие.

    Напомним, полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году. Тогда провели народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что подавляющее большинство жителей Крыма поддерживают вхождение полуострова в состав РФ. Однако киевская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией».