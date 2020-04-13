Бывший секретарь СНБО Турчинов уверен, что Украина сможет вернуть себе Крым

«В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос — Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной», — заявил экс-секретарь СНБО.

По слова Турчинова, в «возвращении» Крыма помогут сильная экономика и сильная армия. Он считает, что именно над этими пунктами должна работать украинская власть. Бывший секретарь также добавил, что необходимо мощное современная оружие.

Напомним, полуостров Крым вернулся в состав России в 2014 году. Тогда провели народный референдум в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Результаты голосования показали, что подавляющее большинство жителей Крыма поддерживают вхождение полуострова в состав РФ. Однако киевская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией».