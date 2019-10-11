Турчинов: жители ЛНР и ДНР будут плакать и аплодировать после освобождения украинской армией

В подтверждение своих слов Турчинов привел пример с жителями Мариуполя, которые в начале боевых действий ложились под бронетехнику ВСУ, чтобы не пустить ее в город, а затем якобы благодарили украинских военных. Теперь же, по мнению политика, мариупольцы нормально и качественно живут в Незалежной.

«И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», — цитирует Турчинова «Газета.ru».