  • Турчинов: жители ЛНР и ДНР будут плакать и аплодировать после освобождения украинской армией

    11 октября 2019, 19:16

    Артур Блянихов

    Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что жители донбасских республик будут плакать от счастья, когда украинские бойцы освободят их от «российской оккупации». Об этом сообщило РИА ФАН.

    В подтверждение своих слов Турчинов привел пример с жителями Мариуполя, которые в начале боевых действий ложились под бронетехнику ВСУ, чтобы не пустить ее в город, а затем якобы благодарили украинских военных. Теперь же, по мнению политика, мариупольцы нормально и качественно живут в Незалежной.

    «И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», — цитирует Турчинова «Газета.ru».