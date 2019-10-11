Турчинов: жители ЛНР и ДНР будут плакать и аплодировать после освобождения украинской армией
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что жители донбасских республик будут плакать от счастья, когда украинские бойцы освободят их от «российской оккупации». Об этом сообщило РИА ФАН.
В подтверждение своих слов Турчинов привел пример с жителями Мариуполя, которые в начале боевых действий ложились под бронетехнику ВСУ, чтобы не пустить ее в город, а затем якобы благодарили украинских военных. Теперь же, по мнению политика, мариупольцы нормально и качественно живут в Незалежной.
«И поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение», — цитирует Турчинова «Газета.ru».